¿Qué “Pasa” entre Grupo Bronco y Víctor García?

Aunque es una canción muy sencilla, el ritmo y su título, “Pasa”, provocarán que la gente tenga curiosidad por escucharla y convertirla en un éxito.

Se trata de una colaboración entre el Grupo Bronco y el exacadémico, Víctor García, quienes grabaron en San Nicolás el video del tema que todavía no tiene fecha de lanzamiento.

“¿Qué pasa, ¿qué es eso, ¿qué tal y lo escucho por curiosidad?, se preguntará la gente. Pero se van a encontrar una música muy bailable, muy comercial… ¡muy broncuda de alguna manera!... como que la diseñaron para compartirla con Víctor”, expresó Lupe Esparza.

El líder de Bronco señaló que se trata de un proyecto de Víctor.

“La canción es de él, nosotros nos sumamos a él, nos encantó que nos hayan invitado a estar con él”.

Víctor señaló que “Pasa” sería un humilde homenaje a la gran institución que es Bronco.

“Lo que el señor don Lupe representa a nivel internacional en el regional mexicano y yo me siento muy orgulloso que me hay tomado también en cuenta y que me hayan dado esta gran oportunidad”.

“Pasa” representa para el tamaulipeco la oportunidad de regresar al regional mexicano.

“Y creo que fue con el pie derecho, muy bonito y los compañeros me han recibido como la primera vez”, reveló Víctor. “Hay cariño, hay aprecio hacia mi persona y eso yo lo valoro muchísimo”.

El tema de “Pasa”, explicó, trata de que todo, en algún momento, pasa.

“O no pasa… en mi caso sí sucedió y es una gran fortuna, es una gran bendición y la estamos aprovechando al mil por ciento. Repito, es un honor para mí estar frente a una gran institución como lo es Bronco”.

Antes de grabar los artistas cantaron estrofas de "Pasa".

Definitivamente, aseguró Víctor, es un gran admirador del grupo originario de Apodaca.

“Y aparte hay un mercado muy bonito que a mí me interesa mucho que es la familia, desde los niños hasta mi gente de juventud acumulada y Bronco siempre se ha caracterizado por algo bonito, no excluye a nadie; es algo bailable donde la familia se puede reunir”.

Recordó cuando tuvo oportunidad de acudir a eventos masivos de Bronco y siempre le pareció maravillosa esa conexión con la gente.

“Esperemos en Dios que suceda algo bonito con este tema, que va dedicado a toda la familia”, añadió.

Es un hecho

Lupe señaló que esta colaboración con Víctor marcará la oportunidad de seguir trabajando con él, por ejemplo, como invitado en presentaciones del grupo.

“Todo depende de las agendas, pero ¡nos encantaría!... no sé si Víctor tenga tiempo, siempre está muy ocupado”, señaló el vocalista de Bronco.

“¡Yo siempre tengo tiempo!”, aclaró Víctor entre risas.

Durante la tarde del lunes, los artistas estuvieron grabando el video en un restaurant bar de San Nicolás, denominado Fargos.