NL da giro de 180 grados con el Plan Estatal de Movilidad que apuesta al transporte urbano

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reveló el ambicioso Plan Estatal de Movilidad de Nuevo León, un esfuerzo que promete darle un giro de 180 grados al transporte en el estado.

Durante la conferencia “Nuevo León Informa”, el mandatario resaltó que su administración ya ha inyectado 60 mil millones de pesos en infraestructura de movilidad —seis veces más que la administración pasada— e insistió en que, más que asfaltos o puentes, la apuesta es por un transporte público digno, eficiente y sostenible

El gobernador reconoció que su “chamba” es lograr un transporte público digno.

“Con clima, con internet, que sea frecuente, que tenga certeza, que sea seguro”, dijo. “Entonces, como toda gran metrópoli de arriba de 5 millones de habitantes, que vamos a hacer 8 en 2030, podamos decir que tenemos una ciudad segura, ordenada y limpia, que tiene movilidad”.

Apuesta al transporte público masivo

El gobernador señaló que el Plan Estatal de Movilidad actualizado se enfocará en el transporte público masivo de pasajeros.

“Tan solo movilidad, aquí no están las carreteras, ni la aduana, ni la (carretera) Gloria-Colombia, ni la Interserrana, ni los puentes; aquí es exclusivamente Metro, camiones, inteligencia y programas de movilidad”.

En el Nuevo León Informa, y ante funcionarios estatales, representantes de organismos intermedios del sector privado, y de cámaras empresariales, el mandatario estatal señaló que este plan, que se basa en cuatro ejes:

Transporte Digno.

Movilidad Inteligente.

Corresponsabilidad Vial.

Alternativas de Movilidad

El plan busca dotar a los neoleoneses de infraestructura vial que no se alcanzó en 40 años.

“Agradecerles la paciencia de estos primeros tres años, pero créanme que valdrá la pena, pues estamos invirtiendo montos históricos para hacer en seis, en un sexenio, lo que no hicimos en 40 años y tener la movilidad que siempre debió tener Nuevo León”, señaló. “Este plan se le presenta al gabinete, a las cámaras y a la ciudadanía porque partimos de la premisa de la corresponsabilidad.

“El Gobierno hará su parte, pero si además todos nos sumamos va a multiplicarse el beneficio y va a ser mayor la reducción del tráfico de la ciudad”.

En Nuevo León, señaló García, se apuesta al futuro.

“Estamos apostando a las buenas prácticas y estamos apostando al transporte público masivo, en lugar de apostarle a más carros”.

En renovación del transporte público de pasajeros, dijo que a la fecha Nuevo León cuenta ya con 2 mil 200 nuevos camiones en operación con internet gratuito, cámaras conectadas al C5, conectados al Sintram para sincronizar los semáforos para reducir el tráfico; más mil 200 unidades de aquí a diciembre para terminar el año con 4 mil nuevos camiones.

Destacó, además, la operación de un nuevo Sintram que sincronizará mil 500 semáforos en una sola cabeza, el cual tendrá su centro de operaciones en el nuevo edificio de Fuerza Civil.

“Ahí van a estar todos los entes de movilidad estudiando cómo hacer la mejor logística posible, para que los semáforos y los cruces todos estén sincronizados de la mejor manera”.

El ejecutivo estatal dijo que el programa de transporte escolar cuyo beneficio es el uso de menos autos.

“El papá y la mamá trabajan, ya no andan con el pendiente, el niño llega seguro, genera equidad e inclusión entre los niños, porque van todos en una misma unidad.

“Algunas escuelas ya lo hacen, sobre todo Monterrey, San Pedro, San Nicolás, queremos que se brinque a más municipios el 1 de septiembre y luego tener todo el semestre juntas con padres de vecinos, con alcaldes, implementación y van a ver la mejora que te hace, sobre todo con el tráfico de 7 a 8”.

También se dialoga con empresas y cámaras sobre el escalonamiento de horarios, lo cual reduciría en un 10% el tráfico en horas pico.

“Estamos practicando con cámaras y con empresas para ver si es mejor por giro, por grupo, por región y ya hemos estado tomando decisiones de cómo empezar el horario escalonado a la brevedad”, expresó. “Lo más importante es que tengamos una ciudad habitable, amigable y conectada que como marca la Ley General de Asentamientos Humanos privilegie que puedas caminar y que te puedas mover sin carro”.

La construcción de parques lineales en avenidas principales, con puentes peatonales que conecten a los usuarios del Metro es otro de los proyectos.

El gobernador dijo que de manera permanente se presentará este Plan a todos los actores de Nuevo León, para alcanzar también el primer lugar en movilidad.