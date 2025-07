Este domingo empezará Plan de Movilidad, el objetivo: reducir hasta un 30% el tráfico en AM

Con el Plan de Movilidad al que se dará difusión a partir del domingo se reducirán hasta un 30% el tráfico vehicular con el horario laboral escalonado y el transporte escolar.

El gobernador del Estado indicó que todo agosto se estará difundiendo el plan.

“A partir de este domingo vamos a estar promocionando todas las acciones, vamos a promocionar el Plan de Movilidad que va a hacer el Estado para que también haya una corresponsabilidad de parte de los sectores”, expresó Samuel García. “Por ejemplo, la industria está puesta para el horario escalonado; ellos nos han dicho que van a participar las escuelas y algunas tienen transporte escolar, entonces están compartiendo las que ya lo hacen (tienen transporte o carpool) con las que no”.

El mandatario hizo énfasis en todos los beneficios que le dan a los papás el que (el transporte) pasen por sus hijos a las 7:30 de la mañana.

“Y no tienen qué salir a diario… todos los alcaldes se han sumado a los carriles de alta ocupación, sobre todo, porque el Estado les ayuda a pavimentar y el bacheo, que es un tema municipal, el Estado está ayudando”.

Un ganar ganar

Con todas las acciones, como el carpool, la reestructura, los camiones, dijo el gobernador, “todos ganamos”.

“Pero todos tenemos, también, que participar. Yo no he visto hasta el día de hoy ni una sola reticencia, sí he visto dudas, que es normal”, indicó. “Son acciones que no se han llevado a cabo y vamos a tener todo agosto, que seguimos de vacaciones para que entonces, el 1 de septiembre, que regresen a clases ya tengamos algunas acciones iniciadas.

“Y tener, al menos, todo el semestre, desde septiembre hasta diciembre para implementarlas y luego ya metemos segunda en enero, con más experiencia y con mucha más amplitud de actores que nos van a ayudar”.

Hasta hoy, aseguró el gobernador, ha hemos visto que la mayoría está a favor de estas acciones.

“El objetivo es achatar la hora pico, que es de ocho a nueve de la mañana. Si logramos achatarla entre seis y 10 de la mañana se puede lograr una reducción de tajo de 20%... ese es un dato duro que está demostrado.

“Las demás acciones, igual y cada una puede ser pequeña pero ya sumando todas nos pueden ayudar con otro 10%”.

García pide a la población imaginar que en un año se logre bajar un 30% del tráfico.

“Sería un gran logro. Soy optimista y vamos a buscar por todos lados qué sucede”, añadió el mandatario estatal.