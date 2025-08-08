Claudia Sheinbaum arrancará obras del tren de pasajeros el 26 de agosto

Para comenzar con los trabajos del Tren del Norte el próximo 26 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum visitará Monterrey, anunció Samuel García.

El ferrocarril tendrá el trayecto Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

“El tren de pasajeros nos cambió el programa original porque no podemos competir (el Metro con el tren)”, señaló el gobernador. “No nos iban a dar permisos (para que) colindara una línea del Metro y una vía del tren”.

Expresó que el tren se está licitando en este momento.

“Viene la presidenta el 26 de agosto. Tren de pasajeros que se integra a la red del transporte público masivo y se conecta en San Jerónimo, enfrente de Calzada San Pedro, con la Línea 4”, agregó.

García destacó que el tren se integrará al transporte público de Nuevo León.

“Lo estamos viendo con el Gobierno Federal; fuera de sus tres rutas diarias que el Estado pueda utilizar trenes públicos como una línea del Metro”.

El ejecutivo estatal reiteró que el ferrocarril se conectará con la red de transporte en San Jerónimo, frente a Calzada del Valle.

Estación Unión San Javier

El pasado 20 de julio el diputado federal Víctor Pérez anunció que el arranque de las obras del tren Saltillo-Nuevo Laredo, comenzará en Unión San Javier, Coahuila, pero la construcción en Nuevo León tomaría todavía un año más.

El legislador federal y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, informó que en ese lugar se instalará la primera estación.

“Finalmente ya se va a arrancar, creo que tendremos a la presidenta en dos o tres semanas inaugurando o arrancando esta obra que nosotros, desde el Partido Acción Nacional, acompañamos en las modificaciones que nos requirieron, a un servidor como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, porque se nos hace un proceso que es una derrama importante”, explicó Pérez.