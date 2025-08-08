Pese a inversión de 60 mmdp “el tráfico no se va acabar”

El Plan de Movilidad servirá para mejorar el tráfico.

Aunque el gobierno de Nuevo León ha invertido 60 mil millones de pesos, es decir seis veces más que la administración anterior para mejorar la movilidad, el gobernador Samuel García advirtió que el tráfico “no se va a acabar”.

El ejecutivo estatal señaló que cada vez llega más gente al Estado atraída por las oportunidades.

La población subió de 5 a 6.4 millones, además de que 150 mil personas llegan anualmente.

“Por eso decimos que estamos haciendo y vamos a tener la movilidad que siempre debimos tener, pero no somos ilusos ni hacemos magia. No se va a acabar el tráfico, cada vez llega más gente, cada vez se compran los carros”, dijo García durante la presentación del Plan de Movilidad que está integrado por cinco ejes.

Sin embargo, el gobernador reconoció que su chamba es lograr un transporte público digno.

“Con clima, con internet, que sea frecuente, que tenga certeza, que sea seguro”, dijo. “Entonces, como toda gran metrópoli de arriba de 5 millones de habitantes, que vamos a hacer 8 en 2030, podamos decir que tenemos una ciudad segura, ordenada y limpia, que tiene movilidad”.

