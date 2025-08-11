Clínica 34 del IMSS llega a los 30 años y suma 97 trasplantes

Para los traslados de órganos se ha contado con la participación de Protección Civil de Nuevo León.

A unos días de que la Unidad Médica número 34, especializada en Cardiología del IMSS Nuevo León cumpla sus primeros 30 años, desde su fundación en sus instalaciones se han realizado 97 trasplantes, este año ya se sumaron cuatro más

“En vísperas de cumplir décadas especialistas del Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León, lograron procurar tres corazones en hospitales de Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato, con lo que el mismo número de derechohabientes recibieron una nueva oportunidad con un trasplante que mejora su calidad de vida”, informó el IMSS.

Destacó que en mayo, un equipo de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) acudió al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla del IMSS a fin de procurar un corazón, que fue donado por familiares de un varón de 24 que sufrió muerte por traumatismo craneoencefálico.

“En este traslado se unió personal del Hospital de Especialidades No. 25 del IMSS, también de Monterrey, a fin de procurar el hígado”.

Al momento de arribar a sus respectivas UMAE, detalló el Instituto, los órganos fueron colocados con éxito y de esta forma se benefició a dos personas con los procedimientos.

En el caso del corazón, fue trasplantado a un paciente de 44 años con miocardiopatía dilatada.

“En junio especialistas del Hospital de Cardiología No. 34 viajaron a San Luis Potosí para procurar el órgano en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 del Seguro Social de aquella ciudad, el cual fue donado por un hombre que falleció por traumatismo craneoencefálico.

“Ante el gesto altruista de la familia que accedió a la donación, el equipo médico extrajo el corazón y posteriormente regresó a Nuevo León para el trasplante que recibió un paciente de 60 años con insuficiencia cardiaca”.

Además, indicó, a principios de agosto un equipo de la UMAE No. 34 se trasladó vía aérea a Dolores Hidalgo, a fin de procurar un corazón en el Hospital General -perteneciente a la Secretaría de Salud- que fue donado por familiares de un joven de 17 años que sufrió muerte encefálica.

“Este vital órgano fue trasplantado a un paciente de 40 años que padecía una miocardiopatía dilatada con tormenta eléctrica, esto es episodios recurrentes de ritmos cardíacos anormales rápidos.

“En los tres casos se contó con apoyo de personal de Protección Civil quien colaboró con el operativo aéreo para trasladar al equipo con el órgano del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo al Hospital de Cardiología No. 34, donde en forma inmediata se implantaron los órganos”.

Esta UMAE ha efectuado cuatro trasplantes de corazón en lo que va del año y desde 1997 a la fecha se han llevado a cabo 97 trasplantes de este órgano.

El 16 de agosto el Hospital de Cardiología No. 34 celebra su 30 aniversario.

“El IMSS agradece y reconoce la generosidad de la familia del donante, pues gracias a este acto de altruismo y solidaridad dará esperanza de vida a otras personas”.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, donde podrán registrarse como donadores voluntarios.