Termina actualización de software; líneas del Metro ya están en operación

Para apoyar a movilizar a los usuarios se utilizaron unidades de transmetros.

Aunque se esperaba que las tres líneas del Metro comenzaran a operar a partir del 11 de agosto, después de que el software de seguridad tuvo que se actualizado, el servicio ya se reanudó desde la madrugada de este domingo.

Metrorrey informó que este fin de semana se trabajó en control de trenes y señalización, necesarios para incrementar los niveles de seguridad de las operaciones de las líneas 1, 2 y 3 del Metro.

Después de que los días 8 y 9 de agosto las tres líneas del Sistema de Transporte Colectivo dejaron de operar por un tema de actualización de software para mejorar la seguridad, todo volvió a la normalidad.

“Se informa que los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto, se suspenderá el servicio en la modalidad de líneas de Metro de forma temporal en la Estación Talleres de la Línea 1, así como en las líneas 2 y 3 del Metro, por lo que el servicio público de transporte se prestará mediante rutas provisionales con autobuses de Transmetro en los tramos en donde se realizarán los trabajos”, detalló Metrorrey.

Sin embargo aclaró que a partir del lunes 11 de agosto, el servicio se prestará de manera habitual.

Pero desde el 9 de agosto la línea 1 la Estación Talleres de la línea 1 del Metro ya opera de manera regular.

“Toda vez que han concluido los trabajos de actualización de software de control de trenes y señalización, de forma anticipada”, señaló la dependencia.

Todas en operación

Y desde la 04:45 horas de este domingo la Línea 2 inició servicio de manera habitual y posteriormente la 3 a las 07:45 horas.

“Se han concluido los trabajos previstos de actualización de software de control de trenes y señalización, de forma anticipada en las tres líneas”, señaló Metrorrey.

“Actualmente las tres líneas del Metro en todas sus estaciones operan con normalidad”.

También el Gobierno de Monterrey anunció que pondría a disposición de los usuarios del Metro los camiones de la Regio Ruta para que pudieran trasladarse a diferentes puntos dentro de la ciudad.