Adrián de la Garza presenta el Centro Integral de Atención al Migrante en Monterrey

Con el compromiso de garantizar los derechos de quienes llegan a Monterrey de otras entidades o países, el alcalde Adrián de la Garza, acompañado por su esposa Gaby Oyervides, presidenta del DIF municipal, presentó el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM).

Este espacio fue diseñado para orientar y canalizar a personas migrantes, nacionales y extranjeras, para que conozcan su situación y puedan acceder a información y trámites ante las autoridades competentes.

“Se establece que una cuarta parte de nuestra población es de origen migrante; somos una ciudad metropolitana y un estado que se ha enriquecido y se ha fortalecido por el valor de su gente local, pero también el valor de la gente que viene y aporta a esta ciudad”, dijo el munícipe.

La creación del CIAM fortalece la atención municipal a la población migrante y amplía la colaboración con instancias nacionales e internacionales, reafirmando el compromiso del Gobierno de Monterrey con la inclusión social.

Un realidad en Monterrey

Para dar respuesta a una realidad presente en la capital del Estado, donde una de cada cuatro personas proviene de fuera, el CIAM atenderá principalmente a la gente originaria de San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila, así como a quienes han llegado en los últimos años desde Estados Unidos, Venezuela y Honduras.

Entre las necesidades más frecuentes que enfrentan se encuentran la reunificación familiar, la búsqueda de empleo y el acceso a una vivienda digna.

El CIAM brindará:

Asesoría jurídica gratuita en temas migratorios y de refugio.

en temas migratorios y de refugio. Orientación para el acceso a derechos sociales.

para el acceso a derechos sociales. Apoyo en trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Asistencia para obtener un empleo formal.

para obtener un empleo formal. Vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para la atención de denuncias.

Para el alcalde, todas las personas merecen un entorno seguro e igualitario, en especial lo más vulnerables, por eso se busca garantizar las mismas oportunidades para quienes radiquen en Monterrey.

Este esfuerzo del Gobierno municipal busca consolidar una ciudad más incluyente, sostenible y respetuosa de su diversidad cultural, combatiendo la discriminación y ampliando el acceso a servicios básicos para comunidades migrantes, indígenas y afromexicanas.

El Centro Integral de Atención al Migrante se ubica en la calle Aramberri número 1956, colonia María Luisa. Para más información comunicarse al 81 4460 5605.