Adrián de la Garza presenta el Centro Integral de Atención al Migrante en Monterrey

Con el compromiso de garantizar los derechos de quienes llegan a Monterrey de otras entidades o países, el alcalde Adrián de la Garza, acompañado por su esposa Gaby Oyervides, presidenta del DIF municipal, presentó el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM).
Este espacio fue diseñado para orientar y canalizar a personas migrantes, nacionales y extranjeras, para que conozcan su situación y puedan acceder a información y trámites ante las autoridades competentes.
“Se establece que una cuarta parte de nuestra población es de origen migrante; somos una ciudad metropolitana y un estado que se ha enriquecido y se ha fortalecido por el valor de su gente local, pero también el valor de la gente que viene y aporta a esta ciudad”, dijo el munícipe.
La creación del CIAM fortalece la atención municipal a la población migrante y amplía la colaboración con instancias nacionales e internacionales, reafirmando el compromiso del Gobierno de Monterrey con la inclusión social.
Un realidad en Monterrey
Para dar respuesta a una realidad presente en la capital del Estado, donde una de cada cuatro personas proviene de fuera, el CIAM atenderá principalmente a la gente originaria de San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila, así como a quienes han llegado en los últimos años desde Estados Unidos, Venezuela y Honduras.
Entre las necesidades más frecuentes que enfrentan se encuentran la reunificación familiar, la búsqueda de empleo y el acceso a una vivienda digna.
El CIAM brindará:
- Asesoría jurídica gratuita en temas migratorios y de refugio.
- Orientación para el acceso a derechos sociales.
- Apoyo en trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
- Asistencia para obtener un empleo formal.
- Vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para la atención de denuncias.
Para el alcalde, todas las personas merecen un entorno seguro e igualitario, en especial lo más vulnerables, por eso se busca garantizar las mismas oportunidades para quienes radiquen en Monterrey.
Este esfuerzo del Gobierno municipal busca consolidar una ciudad más incluyente, sostenible y respetuosa de su diversidad cultural, combatiendo la discriminación y ampliando el acceso a servicios básicos para comunidades migrantes, indígenas y afromexicanas.
El Centro Integral de Atención al Migrante se ubica en la calle Aramberri número 1956, colonia María Luisa. Para más información comunicarse al 81 4460 5605.