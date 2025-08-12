El encuentro entre Tatiana Clouthier con Lorena de la Garza

Tras acudir a una entrevista a un medio de comunicación, Lorena de la Garza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León, tuvo un encuentro con la exsecretaria de Economía, en el sexenio de AMLO, Tatiana Clouthier.

De la Garza y la ex senadora Indira Kempis acudieron a un programa de Código Magenta denominado “Mesa para Cuatro”.

“¡Increíble!, llegué a Código Magenta a grabar una entrevista y me encontré saliendo a la diputada De la Garza y a la exsenadora Indira K. que son parte de una mesa”, publicó Clouthier en su cuenta de Instagram.

La directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior agregó que: “¡Vaya!, les dejé dicho que les hace falta una morenista en sus mesas…”.

De la Garza es de extracción priista y Kempis perteneció a Movimiento Ciudadano.

Tras el encuentro, De la Garza compartió en sus redes sociales:

“Hoy tuve el gusto de coincidir con Tatiana Clouthier al salir de una entrevista. Podemos no estar de acuerdo en nuestras posturas, pero siempre reconoceré la congruencia y la firmeza en la política. ¡Un gusto en saludarte!”, compartió la priista.