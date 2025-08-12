Fiscalía Ambiental informa sobre detención de menores que agredieron mortalmente a perro

Owen y Ana fueron aprehendidos en Montemorelos después de que se divulgó en redes el atentado contra la mascota.

Después de que a través de redes sociales se difundió que un menor de edad torturó a un perro degollándolo con una navaja, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental informó que el presunto responsable y una supuesta cómplice fueron aprehendidos en Montemorelos mientras intentaban huir del Estado.

“La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, detuvo en flagrancia en el municipio de Montemorelos a dos personas adolescentes por resistencia de particulares, quienes fueron puestos a disposición de un Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, quien además investiga el caso de una privación de la vida de un canino, hecho que fue videograbado y difundido a través de redes sociales”, informó la Fiscalía.

Los detenidos son Owen “N”, de 16 años y Ana “N”, de 17 años.

Los hechos ocurrieron el domingo en la calle Hacienda del Moral, en la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García.

El perfil de Facebook denominado La Ranita de Nogales, cuyo administrador es rescatista de animales en situación de calle, fue el primero en difundir el caso y etiquetó al gobernador de Nuevo León, Samuel García para que interviniera.

El mandatario estatal giró indicaciones a la Secretaría de Medio Ambiente para que se tomaran las acciones correspondientes.

“Desde que tuvimos conocimiento del caso de violencia y maltrato animal en el municipio de García, les informo que hemos presentado la querella correspondiente”, señaló Raúl Lozano Caballero, titular de la dependencia.

El funcionario destacó que derivado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Nuevo León, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Ambiental y la Agencia Estatal de Investigaciones se localizó a los probables responsables.

“Y ya se encuentran a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación respectiva. Les iremos actualizando más información”, explicó Lozano Caballero.

El delito

La Fiscalía Ambiental agregó que a raíz de publicaciones difundidas en la red social Instagram y diversos reportes ciudadanos, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente presentó formal querella ante la autoridad competente, señalando un posible caso de maltrato animal.

“Derivado de dicha querella y los reportes recibidos a través de los canales oficiales habilitados para la recepción de quejas, se tuvo conocimiento de una videograbación que ha generado amplia preocupación entre los usuarios.

“En la publicación, correspondiente a la misma fecha del reporte, se observa a una persona vestida con una chaqueta negra con diversos estampados, quien presuntamente priva de la vida a un cachorro canino de color blanco, utilizando para ello un objeto punzocortante, aparentemente una navaja o cuchillo”.

En los reportes, agregó, se señala que la pareja de la persona mencionada habría participado como cómplice en los hechos exhibidos.

“Lo cual es investigado para deslindar la probable responsabilidad. La investigación continúa a fin de recabar mayores elementos de prueba que permitan el esclarecimiento total de los hechos”, indicó la Fiscalía.