Nuevo edificio de Fuerza Civil conectará con L4 del Metro

La construcción del nuevo edificio avanza en tiempo y en forma, destacó el gobernador.

Este jueves el gobernador Samuel García presentará un puente que conectará la L4 del Metro con el nuevo edificio de Fuerza Civil.

La idea es que los ciudadanos tengan un acceso fácil al inmueble cuando necesiten presentar una denuncia.

El ejecutivo estatal recorrió los avances en la construcción del Cuartel General, ubicado en Morones Prieto que albergará a todas las dependencias de seguridad de Nuevo León.

Este, señaló García, avanza en tiempo y en forma.

El mandatario estatal recorrió parte de los niveles de este inmueble, que se estima terminar el próximo año.

En él se celebrarán las Mesas de Seguridad con motivo del Mundial de Futbol 2026.

“Aquí va a estar el nuevo C5, el nuevo Sintram, la nueva División Ambiental y casi mil elementos de la policía, el área administrativa, táctica y de estrategia; van a estar todos en este edificio, porque recuerden que a la Fuerza Civil la recibimos con 3 mil elementos y muy pronto vamos a llegar a 7 mil, que es la meta del nuevo Nuevo León. Tenemos que seguir en primer lugar en seguridad pública,”, expresó.

El gobernador destacó la mención de la presidenta Claudia Sheinbaum que confirmó que Nuevo León es el estado del país que más ha reducido homicidios y delitos de los últimos 10 meses con 73% de reducción.

“El mes pasado la Nueva Fuerza Civil sacó el primer lugar en desempeño y primer lugar en confianza, y por eso con mucho gusto les hacemos su nuevo Cuartel General”, indicó. “Aquí vamos en el piso 14, tiene que estar listo para el año que entra porque aquí van a ser las Mesas de Seguridad rumbo a FIFA”.

El director de Fideproes, José Francisco Gutiérrez Cantú, explicó que dentro del proyecto el Edificio Táctico, contiguo a la obra, registra un 90% de avance, que incluye:

Estacionamiento para 365 automóviles.

Comedor para 300 personas.

Stand de tiro.

Polvorín.

Estacionamiento para black mambas.

Dormitorios.

Crecimiento exponencial de FC

Gutiérrez Cantú señaló que se trabaja para cimbrar la loza del piso 15 en el edificio administrativo esta misma semana.

El nuevo edificio está ubicado en Morones Prieto.

La Nueva Fuerza Civil ha crecido de forma exponencial en su fuerza de trabajo, tanto en campo como administrativamente, de allí que se diseñó un espacio centralizado en materia de seguridad con la infraestructura adecuada para cumplir con sus necesidades, señaló.

Su ubicación estratégica fortalecerá la seguridad de la zona metropolitana de Monterrey, aumentando el índice de respuesta y reforzando el compromiso de la seguridad en el Estado.

El Cuartel General para la Nueva Fuerza Civil albergará oficinas administrativas, áreas de primer contacto y comunicación, así como un edificio táctico de siete niveles que tendrá estacionamiento y helipuerto.