Policías y elementos de PC darán la cara por NL hablando inglés en el Mundial

Con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Nuevo León inició el Programa de Enseñanza de Inglés de Primer Respondiente, dirigido a elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, para fortalecer sus competencias y atender a visitantes internacionales.

La secretaria de Administración, Gloria Morales, encabezó el arranque del programa en el Instituto de Profesionalización, acompañada de autoridades estatales, como la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para la Copa del Mundo 2026 y representantes de Talisis y Harmon Hall, aliados estratégicos en la implementación del proyecto.

“Hoy damos un paso más para que Nuevo León se muestre al mundo como lo que es: un estado seguro, preparado y orgulloso de su gente”, afirmó Morales.

La funcionaria destacó que se estima la llegada de miles visitantes internacionales durante el torneo.

Inglés sustancial

En su primera etapa, el programa beneficiará a 180 elementos de Seguridad Pública y 20 de Protección Civil, quienes recibirán entrenamiento en inglés situacional enfocado en contextos operativos, desde dar indicaciones viales hasta atender emergencias.

“No se trata de un curso tradicional, sino de un entrenamiento práctico para actuar con rapidez, eficacia y empatía”, indicó la titular de Administración.

Hütt, Host City Manager de Monterrey para la Copa del Mundo 2026, reconoció el esfuerzo de los policías y brigadistas del Estado, de prepararse con un segundo idioma para dar un buen recibimiento y atender las necesidades de los visitantes que arriben a Nuevo León el próximo año.

“Para reconocer lo que están haciendo, los invitaremos a ustedes y a sus familias a diversas actividades que esta Copa traerá a Nuevo León, como una forma de corresponder a esta dedicación y empeño que pondrán en sus clases”, señaló.

Maricarmen Martínez, titular de Turismo en el Estado, hizo un llamado a los colaboradores a brindar la mejor atención a los turistas, ya que es la hospitalidad y el trato que reciben lo que los hace volver y recomendar a Nuevo León como destino.

“Agradecemos también al Instituto de Profesionalización al brindar las habilidades y herramientas a los colaboradores del Gobierno, vendrán otros cursos en temas de turismo, como servicio al turista y que identifiquen cuáles son los atractivos turísticos del estado”.

Morales recordó que esta acción forma parte de la estrategia integral del Gobierno estatal para garantizar que Nuevo León esté listo para recibir al mundo, en paralelo con grandes proyectos de infraestructura como las nuevas líneas del Metro y el Gran Parque del Agua.

“En 2026, cuando las calles de Monterrey se llenen de banderas, idiomas y culturas diversas, ustedes serán la voz que orienta, la mano que ayuda y la mirada que transmite seguridad”, expresó Morales.