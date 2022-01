El México de Oportunidad...

La sociedad mexicana cada día se encuentra en una encrucijada en materia de seguridad, económica, social y salud, cuesta caro a las y los mexicanos en todo el país y duele porque son nuestras hijas, hijos, madres, padres, amigos, vecinos, conocidos es México, el México de quienes sufren y sufrimos.

Son nuestras familias nuestra sociedad las que pagan por los fracasos de malas políticas publicas de forma integral, un ejemplo en materia de seguridad se llevan más de 110 mil víctimas del crimen organizado. Porque ya no se trata de las cuentas que las administraciones anteriores dejaron, ahora se trata del horror invocado por las débiles políticas en materia de seguridad.

Gota a gota durante los últimos tres años, las vertientes de inseguridad que escurren por todas las calles de las ciudades, municipios y poblados de nuestra nación susurran la ruina cotidiana de la 4T, pues la mayoría de todos estos asesinatos queda en la impunidad ¿Con qué seguridad salimos las y los ciudadanos a las calles ahora?

Además, estas aterradoras cifras colocan a México como uno de los países con la tasa de homicidios más grande del mundo al alcanzar 80 por ciento de ejecuciones por el narcotráfico, así lo señala el informe del Semáforo Delictivo (SD). Son, ni más ni menos, 100 mil 68 homicidios dolosos los registrados de diciembre de 2018 al 19 de septiembre de 2021, según el reporte MX: La Guerra en Números, de T-ResearchMX.

Sin duda, estos datos no tienen comparación con los de gobiernos anteriores. Son peores porque tan sólo en el sexenio de Salinas se tuvieron poco más de 25 mil asesinatos, con Zedillo arriba de 41 mil, mientras que con los gobiernos panistas de Fox y Calderón se tuvieron 39 mil y 37 mil asesinatos, respectivamente en cada periodo. Por último, con la anterior administración las cifras alcanzaron al final de su gobierno los 60 mil homicidios.

Es decir que en tres años superamos el número de asesinatos de la última administración por encima de 40 mil muertos. ¿Dónde está el freno a la violencia que se prometió? ¿Dónde están las promesas de un país mejor? Una guardia nacional que contó con el apoyo de la oposición en el Senado de la República por una y simple razón, tener seguridad en nuestro México de Oportunidad.. Pero a realidad son puras mentiras, que se suman a la ola de delitos en nuestro país.

Y así reconoció Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al mencionar un repunte en los delitos durante agosto.

La titular de la SSyPC reveló que de enero a agosto de 2021 comparativamente con el mismo periodo del año anterior, la extorsión creció 4%; el robo en transporte público individual, 34%; robo en transporte individual, 12%; robo a transeúnte, 10%; robo en transporte público colectivo, 6.6%; tráfico de personas, 227%; delitos cometidos por servidores públicos, 9.2%; delitos electorales, 245%.

Datos totalmente abominables en los que se suman los casos de feminicidio y violación, mismos que registraron un incremento de 68 casos en julio de 2021 a 107 en agosto, dejando ver un repunte de 8% durante el periodo de enero a agosto de 2021 respecto al mismo periodo de 2020.

Y mientras, ¿qué hace la Guardia Nacional (GN), la cual fue creada para detener esta situación? Es curioso porque en dos años no ha ejercido su presupuesto para la apertura de nuevas plazas, la construcción de sus cuarteles y ni siquiera para la adquisición de equipo o vehículos para el combate de la violencia en nuestro país.

Una investigación publicada esta semana por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mostró que la GN utiliza su presupuesto para gastos operativos, como gasolina, servicios básicos o uniformes. Además que la mayor parte de los gastos se realizaron por parte de militares, cuando se supone que es una institución civil.

Es decir que el 59% de los elementos de la Guardia Nacional no tienen una plaza dentro de la institución, sino que se trata de militares que no han dejado de pertenecer y recibir sus salarios en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Mientras que el 41% de los elementos cuentan con plazas pagadas con el presupuesto de institución. Lo anterior deja ver que poco más de 59 mil elementos que pertenecen a la institución no tienen una plaza.

Con esta falsa administración que todavía no arranca las funciones de la GN a más de 3 años de su creación se revela una realidad, en la que estamos a expensas de la inseguridad sin una organización que esté a la altura de los retos que enfrentamos ya que a 37 meses de gobierno para ser exactos los homicidios dolosos son de 110,957 y contando. Todos merecemos vivir seguros y en paz. Merecemos que el derecho básico a la vida y al libre tránsito, sin miedo lejos del terror de la violencia que se viven en diversas entidades del país…

