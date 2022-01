La música te reinventa

Convertirse en un artista no es tarea sencilla y menos cuando tu nombre se vislumbra entre el de los mejores representantes de la música y el rock en México. Así ha sido la historia de Leonardo de Lozanne, quien durante décadas ha catapultado su carrera artística hasta colocarla como una de las más consolidadas de la industria.

En paralelo de sus éxitos con Fobia, el también actor decidió emprender un viaje musical diferente, en el que como solista ha destacado en la búsqueda de enfrentar nuevos retos que le otorguen un plus al talento del mexicano.

“Es muy difícil, ya traigo detrás una larga historia y todo lo que he hecho tanto como solista como en Fobia lo he disfrutado mucho. Para mi siempre es inspirador enfrentar retos y me encanta eso de atreverme y siempre buscar un plus de mi y de mi carrera artística, obviamente tomando en cuenta que detrás tengo al mejor equipo del mundo y que sin ellos no sería posible nada”.

Y es que sin importar los frutos que le ha dado su estancia en Fobia, Lozanne busca estar en constante evolución y ponerse nuevos retos que lo sigan impulsando a la cima en la que ha permanecido durante de más de tres décadas con su música.

Sin importar todo lo que ha cosechado, el artista sigue bajo su propia mira para impulsarse a crear nuevos retos que le permitan escapar de su zona de confort y sobre todo, ofrecer shows inigualables al público que se ha mantenido a su lado por años.

Ahora con el estreno de “Lluvia de Fuego”, Leonardo de Lozanne ya se encuentra en pláticas para girar por el país con este nuevo proyecto que tiene expectantes a los melómanos y los afianzados del rock en español”.

“Desde que comenzamos a platicar sobre la producción y todo esto y aunque lo musical todavía no estaba bien dirigido porque el toque electrónico que agarró fue de último momento ya en el estudio. Pero algo que siempre dije es que yo quería un show que no tuviera nada que ver con los shows de rock, sino que tuviera más que ver con teatral, sino que apreciáramos más lo que es el teatro formal y que se viera coreografiado para salirnos del típico formato de rock y tenía ganas de bailar aunque soy pésimo pero me encanta aventarme a algo que me saca de mi zona de confort y nos moríamos de risa pensando que sería un bailable pero ya estamos ensayando y será genial”.

Y no es para menos que Leonardo busque que su amado público se sorprenda con lo que verán en esta nueva faceta del mexicano, ya que no sólo trae una propuesta fuera de lo común a lo que cualquier artista del rock haría, sino que está haciéndolo todo con el corazón.

Ante esto y la ferviente necesidad que tiene nuestro país de volver a vivir y sentir un espectáculo cara a cara, Lozanne planea volver a su terreno prometido a finales del primer trimestre de este 2022.

“La idea es arrancar con shows a partir de marzo y también tengo shows con Fobia que precisamente arrancan en marzo y son presentaciones que ya se tenían planeadas pero que se pospusieron por la pandemia. Así que este proyecto va a vivir paralelo a Fobia pero haciendo más festivales y creo que es un espacio muy bueno porque quiero que se de a conocer, esos son los dos compromisos musicales y espero que en marzo inicie todo el movimiento”.

Y sé que sin importar si llega como Fobia, en solitario o en una presentación nueva y diferente a lo conocido en el mundo “Lozanne” soy un convencido de que él seguirá consagrándose como uno de los más grandes del rock y enseñándole al mundo como es que la música te permite reinventarte.