“José el soñador” estrenó a lo grande

El teatro musical me encanta y ahora ya tenemos una nueva opción en la cartelera teatral, la ópera rock “José El Soñador” que se estrenó el jueves pasado, Así que fui el domingo, un día muy especial, porque en la fila para recoger los boletos me encontré a varios colegas y amigos. Obviamente al llegar a la butaca ya se respiraba el ambiente de los fans de la obra.

Una vez dando la tercera llamada, comienza la obertura de y de repente en el escenario aparece Fela Domínguez quien es una estrellota, que dejó con la boca abierta a todos los que estábamos ahí porque, vaya manera de cantar y de interpretar.

Para posteriormente aparecer en el fondo Carlos Rivera. Ahí me vino un flash back, cuando el señor empezaba su carrera como solista y lo saludabas, siempre fue muy amable, educado y sencillo. Y sigue siéndolo. La última vez que lo entreviste, bromeamos mucho, porque le decía que para mí siempre sería el Rey León.

Pero ahora al verlo interpretar a este personaje, veo a un Carlos, enorme, creo que sus fans no me dejaran mentir, pero se ve más galán que nunca. Y una voz ¡uf, que bruto, mis respetos! Creo que Alex Gou no pudo encontrar mejor actor para este personaje.

Fela es la narradora quien nos leva de la mano de José para contar esta historia bíblica. Lo que también se tiene que decir es que la producción en muy grande, primero, que pantallas, las más nítidas, con la mejor calidad y color, que manera de cambiar de una escena a otra, eso me encantó porque supieron utilizarla al cien para sacarle el mejor provecho.

Segundo el vestuario, las lentejuelas a todo lo que daban, y los colores, era un verdadero arcoíris. Otro que se llevó la tarde fue Kalimba, qué manera de entrar a un escenario, el maquillaje, el resplandor que traía, la forma de cantar y bailar, esta obra es un diez perfecto.

Los tres son un deleite No hay detalle que le falte o le sobre. Cabe mencionar que que la dirección es de Mariano Detri y la coreografía de Carmelo Segura, aplausos para ambos, que supieron perfectamente llevar a todos los actores y al ensamble a que trasmitieran lo que Andrew Lloyd Webber y Tim Rice lograron en 1982, cuando la estrenaron en Broadway. Alex Gou, gracias por regalarnos esta obra que nos acaricia el alma de una manera sin igual, ¡mucha mierda!

