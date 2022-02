No es linchamiento, son derechos

Las declaraciones del subsecretario López Gatell de “nos quieren hacer ver como Herodes, que no queremos a los niños (por no vacunarlos)”, dejar ver claramente el desprecio a nuestra niñez como sujetos de derechos. No son linchamientos, es la exigencia de los derechos a la salud y a la vida, se trata de esto, y no nos vamos a rendir.

Vacunar anticovid a los menores de 11 años es un derecho, no un privilegio, así lo hemos dicho desde el Senado de la República, dado que es una realidad que las niñas, niños y adolescentes se contagian, transmiten el virus y lamentablemente mueren.

Cifras oficiales señalan que en nuestro país cada 9 minutos un menor da positivo a Covid. Desde 2020, cuando inició la pandemia, en México se han contagiado cerca de 90 mil niñas, niños y adolescentes, y han fallecido más de 800 por esta causa.

Por eso reconozco la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de respaldar el interés superior de la niñez y su derecho a la salud, al ordenar vacunar contra covid a menores de cinco a 11 años.

La decisión aprobada por unanimidad de los magistrados que integran dicho Tribunal, menciona que médicos expertos a los que solicitaron su opinión, se pronunciaron en favor de la aplicación al advertir más beneficios que riesgos a su salud.

Sin embargo, las autoridades sanitarias siguen manteniendo en el olvido a nuestra niñez, tal como lo ha hecho en todo lo que va de la pandemia, aun cuando las niñas y niños deben ser vacunados no por concesión, ni privilegio, sino por su derecho a la salud y a la vida.

Desde el foro digital “Consecuencias sobre la No vacunación a Niñas, Niños y Adolescentes”, señalamos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha posicionado a favor de vacunar a las niñas y niños al afirmar que, en todos los grupos de edad, los beneficios de las vacunas contra la covid pesan más que los riesgos de hospitalización y muerte.

Mientras que en México sólo se han inmunizado a menores de entre 12 y 17 años que tienen alguna enfermedad crónica; y a adolescentes de entre 15 y 17 años sin comorbilidades.

Aun cuando la Cofepris aprobó el uso de la vacuna Pfizer para niños y niñas de 12 años en adelante, hasta ahora sólo se han vacunado a más de 260 menores que lograron obtener un juicio de amparo.

Por todo lo anterior es que me sumo a las peticiones que desde la organización civil y médicos, solicitan la vacunación para nuestros niños y niñas, tal y como lo hace el colectivo Mamá Godín, quien en voz de su fundadora Aideé Zamorano, dijo que debido a la falta de vacunación se viven rezagos educativos, la brecha de desigualdad es más grande y los riesgos a los que están expuestos nuestros menores son más amplios, como lo es su salud mental.

Por esto es que hago mío lo dicho por la doctora en inmunología Athié Morales, es momento de “poner la ciencia al servicio de nuestra niñez”, porque al virus le da igual si estamos en un parque, en una casa o en una escuela, “el tema es que si no están vacunados habrá más contagios”.