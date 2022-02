¿Y con los concejales qué si sigue?

Un tema que tiene que ser permanente en la agenda pública, siempre va a ser cómo fortalcer nuestras instituciones y no al revés como ha pretendido por mucho tiempo ya Morena y algún otro y otra que aspiracionista a ser líder de gobierno.

Este es el caso de las y los Concejales. Esta figura que ya al día de hoy es la segunda ocasión que gobiernan. Muchas personas

Acá datos interesantes al respeto.

1 Está pendiente que el Gobierno de la Ciudad de México envié la propuesta del Reglamento para los Concejos de las 16 demarcaciones y es por ello que hoy cada demarcación las reglas cambian mucho, respecto a la vida interna, el número de asesores, el tipo y numero de Comisiones internas con las que opera cada órgano supervisor, la manera en la que ejecutan la Silla Ciudadana, a veces si es que cumplen la ley y si sesionan 1 vez al mes, etc.

La Dra. Claudia Sheinbaum debe volver a poner los ojos en la ciudad, su responsabilidad actual, y cumplir con este pendiente.

2 Casi ningún Alcalde reconoce que los Concejos están en le organigrama de las Alcaldías, al nivel de las y los Alcaldes y esto no lo digo yo, viene en la Ley y no implica que tengan el mismo nivel de responsabilidad, ya que los Concejales no pueden ejercer acción de gobierno, pero en su conjunto, como órgano colegiado las y los 10 integrantes de Concejo están al mismo nivel que el o la Titular y de esa manera y con ese respeto se debe tratar a este órgano supervisor.

Hoy no dejo de ver casos de abusos de autoridad y de vejaciones a muchos concejales en varias partes de la CDMX.

A muchos se les olvida o ni siquiera reconocen que los Concejos son órganos SUPERVISRORES de las acciones o inacciones de cada y que deben tener acceso a la información pública y también tener a capacidad para emitir opinión respecto a muchas materias esto estipulado tanto en la Constitución de a CDMX y la Ley Orgánica de Alcaldías y es que las y los capitalinos nos merecemos Concejos bien trabajadores y que de verdad representen un contrapeso a los Alcaldes. Esa es su función

3 Aunque esto no sea popular, debo decir, que las y los Alcaldes no son sus jefes, los titulares de los Ejecutivos locales tienen que hacer equipo con los Concejos en pro del equilibrio de poderes, porque si bien no son reconocidos así, los Concejos pueden equipararse a un tipo de mini poder legislativo. 6 de ellos fueron elegidos para representar a una circunscripción en la que se divide la demarcación y 4 son de representación proporcional. Aunque no lo entiendan y crean que no deben hacerlo si los Alcaldes no tratan a los Concejales con respeto y DIGNDAD algo están haciendo muy mal, porque no se trata de las personas sino de la figura democrática

4. Y es que esto es justo así, las y los Concejales son figuras democráticamente que llegan gracias al voto popular. No son figuras decorativas o que estén para rellenar eventos o fotografías. Tienen muchas obligaciones y también les tenemos que exigir, pero está muy difícil que las cumplan si no les dan acceso a la información, si les bloquean estar en actos de gobierno o si reciben amenazas o ataques por cumplir su labor. Los Concejos no existen solo para acompañar a un Alcalde, son su igual y tienen obligaciones democráticas

6 Por ello desde el PAN estamos buscando la manera de fortalecerlos. Hace unos meses presentè una iniciativa para aumentarles facultades, así como obligaciones. En estos días comenzare ya reuniones para que este tema vaya avanzando y muy pronto la ciudadanía pueda tener los Concejos que se merece.