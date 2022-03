Amor, familia e inclusión, de eso se trata “Torch song”

Las marquesinas se están llenando de nombres, renovándose, creando una oferta teatral muy buena para todos los espectadores. Entre tantas opciones está “Troch Song”, esta es la historia de una drag queen que se llama Arnold Beckoff que, a simple vista, sería una historIa cotidiana para nosotros hoy en día, pero la trama está recreada en los años 70s.

Lo interesante es que a casi 40 años, el discurso no ha cambiado y la forma de pensar de algunos padres tampoco. La obra está así, bordadita, hecha a la medida del protagonista Rogelio Suárez.

A quien admiro en demasía, porque no se quebró la cabeza para ser lo que es, un gran actor, creo sin temor a equivocarme, cuando se nace con esta vocación y talento, no necesitas haber estudiado en una gran escuela (que obvio, sirve mucho) pero los tamaños de este histrión lo han llevado a ser hoy por hoy, uno de los mejores actores de los musicales en México.

Pero no viene solo en esta nueva aventura, está acompañado de Anahí Allué, quien es la madre que no acepta la homosexualidad del hijo, después está Mariano Aguirre que da vida a Ed, el amor de Arnold, bueno ya no les quiero contar la historia, sólo mencionaré a Ginette Zavala, José Peralta Gilberto Esparza.

La dirección es muy importante y felicitó a Alejandro Villalobos por llevar a todos a que den el 100%, porque la obra es redondita y dependiendo de tu estado de ánimo, te puede sacar una que otra lágrima.

Sin duda el teatro es el gran espejo en que podemos ver lo humanos que somos. No podemos dejar al dramaturgo de lado, Harvey Fierstein, él es quien escribió “La Jaula de las locas”, sólo por mencionar uno de tantos que ha hecho. Pero la visión que tuvo hace casi 50 años y que todavía esté vigente es increíble.

Se presenta todos los martes a las 20:30 hrs. en el Teatro Milán. Son sus últimas tres semanas que les queda, vayan disfruten y regresen a casa con un muy buen sabor de boca, y por qué no, reflexionando, ya que eso es lo que provoca el teatro.

