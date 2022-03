Un astro en el firmamento de la música

Luego de la pausa más extensa que ha hecho la música en todo el globo, cientos de artistas alrededor del mundo están preparados para volver a conquistar tierras mexicanas con sus grandes éxitos.

Así que no es para menos que ídolos de la talla de Ricky Martin estén de regreso en Terriotorio Azteca preparados para ofrecerle a México el espectáculo que hemos estado aguardando para volver a la vida de los shows en vivo. Por ello, el astro boricua se encuentra emocionado y feliz de poder entregarse a su fiel público en el Foro Sol el próximo 8 de marzo.

“Y yo estoy feliz de estar aquí, inclusive he venido antes de la gira para montar mi espectáculo aquí y no sabes cuanto extraño esta tierra e inclusive yo he dicho en otras entrevistas que la última vez que yo tenía pautadas unas fechas eran justo estas que estoy haciendo ahora, porque justamente hace dos años ya montado en el avión, me avisaron que se cerraba el mundo y que debía volver a casa. Así que estoy muy feliz de volver aquí y que la gente pueda ver lo que tengo preparado”.

Ante un evento de tal magnitud, miles de mexicanos se darán cita en el autódromo entusiasmados por revivir los éxitos de antaño del puertorriqueño y también por conectarse con esas canciones de Ricky Martin que nos abrazaron durante la pandemia.

Y con todo lo que se espera para este show, el artista no ha dejado de prepararse en aras de brindarle a sus seguidores una enorme fiesta de luces, diversión y sobre todo mucha música.

“Todavía no he llegado al Foro Sol, estamos en el Palacio de los Deportes y estaremos ahí ensayando un par de días hasta llegar al Foro Sol, entonces estoy contento porque ya están agotados casi todos los momentos, y además vamos a Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Querétaro, y el público ya está listo para todo lo que tengo que ofrecer y me siento muy contento porque será un espectáculo de mucha fiesta y muy lindo”.

Esta fiesta llegará a varias partes de la República Mexicana con el único fin de repartir alegría en nuestros corazones y demostrarnos que la esperanza de volver a sentir la euforia de un concierto y de la música en vivo, no se han extinto. Ante ello, Ricky Martin ha preparado un setlist en el que la gente que acuda a verlo podrá bailar, reír, llorar y cantar a todo pulmón con esos grandes éxitos del boricua que siguen resonando a lo largo del globo terráqueo.

“Obviamente empezamos el concierto con mucha energía y luego hay un momento de baladas que han sido éxitos en México, recordaremos viejos tiempos y también canciones nuevas, pero que son estas canciones que cantamos en los karaokes después de un tequilazo, todas esas canciones mías que la gente se avienta en los karaokes van a estar en el show y obviamente va a haber un carnaval y será una hora y media de buena música y todo con una energía increíble”.

Esto solo es parte de una pequeña muestra en la que Ricky Martin demuestra que más allá de la música hay emociones gigantes que la atraviesan y forman su esencia.

Así que basado en sus propias emociones y en la neurodivergencia del planeta, es que el astro boricua buscó la forma de impactar en la sociedad de forma positiva con su música.

“Todo surge a raíz de la pandemia y cuando me dijeron que posiblemente nunca más podría volver a pararme en un escenario, me dio mucha ansiedad y quise inventar algo que sea de impacto social y en ese momento no sabía si iba a ser un libro, un documental o qué. Yo no tenía idea, pero sabía que tenía que hacer algo fuerte y grande, así que me metí al estudio y buscamos un sonido dimensional, un sonido que aunque exista debe ser perfeccionado, para que cada instrumento pueda volar alrededor de tu cabeza cuando tengas los audífonos puestos y hemos logrado una tecnología de sonido inmersivo digital donde según los estudios mucha gente recibirá un beneficio maravilloso en especial aquellos que luchan con traumas, ansiedad y depresión”.

Y ese cúmulo de pensamientos, trajeron a “Orbital Audio” a la vida con el único fin de demostrar que la música si brinda felicidad y estabilidad en el mundo.

“Cosas muy bonitas están pasando con este proyecto porque además yo también sufro de ansiedad, decidí buscar un escape musical y ahora quiero que el mundo escuche un poco de este sonido y que vaya a cualquier plataforma digital y que vuelen porque yo creo que eso es lo que pasa cuando escuchan estas mezclas”.

Así que Orbital Audio y Ricky Martin trajeron al mundo la oportunidad perfecta de descubrir nuevos sonidos que pueden generarse a través de la música y de las emociones, obsequiándonos una nueva forma de crear sonrisas.