El INE a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, ha ordenado el retiro 278 anuncios espectaculares, 36 bardas pintadas, 11 lonas y 21 casos de propaganda abierta adherida en 15 entidades federativas por considerar que trasgrede la constitución dentro del proceso de Revocación de Mandato.

Fueron 26 las quejas presentadas por el PRI, PAN y PRD en contra de Morena y la asociación civil Que Siga la Democracia por presunta propaganda ilegal.

Lo anterior, es la prueba más clara de que algunos consejeros del INE tienen como objetivo boicotear el proceso de Revocación de Mandato “violando la libre expresión de la ciudadanía que es la esencia de la democracia”, como la dicho Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

¡Otro exabrupto del INE con esta prohibición de los espectaculares para promover la Revocación de Mandato!

Morena no ha puesto ni pagado los cientos de espectaculares que hay por todo el país, y lo cierto es que los ciudadanos tienen derecho a participar y a difundir la consulta de Revocación de Mandato como una expresión genuina de la ciudadanía.

El INE insiste en mantener una actitud desleal hacia la democracia y el pueblo.

Ahora resulta que los ciudadanos no se pueden organizar para promover la consulta… y no es así. Los ciudadanos libres se están organizando, imprimiendo el material con su dinero, “porque la institución que debe encargarse de eso, solo gasta en sus cosas lujosas. ¡Vergüenza deberían tener por no cumplir con su trabajo después de ganar tanto dinero!”, escribió la ciudadana Susana Romero en un tuit.

Ya se había establecido que los ciudadanos, así como las organizaciones civiles, tienen derecho a dar hacer respaldo al proceso de revocación de mandato.

Sigamos haciendo historia; por primera vez tendremos la oportunidad de decidir si el Presidente continúa o no en el cargo; estableceremos un mecanismo de participación ciudadana que fortalecerá nuestra democracia y la consulta permitirá que cada tres años el presidente de la República sea realmente evaluado por el pueblo.

El INE podrá bajar todos los espectaculares que quiera, son millones los ciudadanos que el 10 de abril avalarán el gran trabajo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación.

El INE no está haciendo la debida publicidad, y continúa la escasa promoción a favor de la democracia participativa, pero no evitarán, a pesar de sus mordazas, que se difunda el ejercicio participativo.

Al pueblo lo que es del pueblo para continuar generando el cambio verdadero!

Ya lo dijo Emiliano Zapata: “El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.

Es claro: La censura no podrá detenernos.

La mayoría del pueblo de México está con la transformación.