Respuesta de AMLO, impropia de la historia diplomática

La noche del jueves pasado, circuló un sospechoso documento que causó confusión a propios y extraños, presuntamente emitido por el gobierno de la república, dirigido al Parlamento Europeo y plagado de calificativos e informalidades diplomáticas que nos hicieron desear que se tratara de un texto falso o alterado. Desafortunadamente el texto se confirmó tan pronto fue posible por el presidente, iniciando así otro penoso capítulo en la vida diplomática de nuestro país.

A lo largo de la historia, México se ha caracterizado por tener un apropiado comportamiento diplomático, siendo siempre considerado por otros países como un ejemplo en lo que se refiere a las relaciones internacionales y respaldado por el Instituto Matías Romero, cuna de diplomáticos de altísimo nivel que han puesto el nombre de nuestro país en alto en todas y cada una de las representaciones extraterritoriales, procurando apegarse siempre a la Doctrina Estrada.

La semana pasada, el Parlamento Europeo, respaldado en los tratados internacionales celebrados con nuestro país, resolvió solicitar a México la protección a los periodistas y defensores de derechos humanos por las alarmantes cifras de homicidios a éstos en los últimos meses, así como cesar los ataques hacía el periodismo crítico, asunto al que desafortunadamente no somos ajenos y tenemos funestas noticias cada semana.

Ante esta resolución, el gobierno de México respondió con calificativos y señalamientos impropios de la historia diplomática de nuestra nación y en un tono distinto al que se dirigió el Parlamento Europeo hacía nuestro país. Mismo que más allá de abonar a la solución del problema, lastima una relación con uno de los continentes más cercanos a nuestro país en términos económicos y culturales y minimiza un gravísimo problema que debe ser atendido con altísima prioridad en nuestro país.

Después de más de tres años en el poder, el gobierno de la república no termina de entender que ya no representa a una persona, a un movimiento o a un partido político. Representa a la salud, a las vidas, a la economía y a los intereses de millones de mexicanos en el ejercicio de la política interior y exterior, por lo tanto, este comunicado no nos representa a los mexicanos por resultar una respuesta inapropiada, vulgar y desafortunada ante un serio problema que padecemos los mexicanos.