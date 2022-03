Por Connie Molina

“Somos los nietos y las nietas de las brujas que no pudiste quemar”.

¿Cuántas veces por temor has dejado de hacer cosas que siempre has soñado con realizar?

¿Cuántas veces te has auto saboteado para no realizar tus metas, para triunfar, para decir no, para dejar una relación que no te satisface?

¿Cuántas veces has sentido vergüenza, miedo a ser juzgado, rechazado, no aceptado, a quedarte solo?

Pues mis queridos y queridas, quiero decirles que esto puede tener que ver con la herida de la bruja, ya sé, te preguntarás: ¿Qué es eso? La herida de la bruja aparece cada vez que te da miedo exponerte porque puede ser peligroso.

Este concepto nos habla de una cicatriz en el inconsciente colectivo, referente a la caza de brujas alrededor del siglo XV, instigada por la Santa Inquisición, que de Santa tenía lo que yo … Y que llevó a cabo toda una masacre, sobre todo de mujeres independientes y libres, acusadas de realizar brujería, mujeres que no quisieron depender de un hombre, que tuvieron iniciativa por aprender, que curaron con hierbas, quienes no necesariamente realizaron brujerías, pero deseaban ser libres.

¿Has escuchado sobre el inconsciente colectivo del que habla Carl Gustav Jung, el padre de la Psicología Analítica?

Se relaciona con una memoria universal de la humanidad en donde se dice quedan almacenadas todas las experiencias por las que ha pasado, y a la que todos tenemos acceso. Son instintos, que están allí y nos conectan con el Inconsciente colectivo, aunque a veces queramos priorizar la razón.

Estudios en epigenética demuestran que las experiencias de nuestros antepasados nos llegan. Las vivencias de estas mujeres quemadas en la hoguera, decapitadas o colgadas, nos han sido heredadas como experiencias traumáticas que permanecen adheridas al ADN y se transmiten generación tras generación.

Los hijos de las brujas que quemaron, la sociedad que fue testigo de cómo se llevaba a cabo esta masacre sobre todo contra las mujeres, quienes lo presenciaron, lo almacenaron en el inconsciente colectivo.

No nos hemos olvidado, aunque haya pasado hace mucho tiempo, es el legado que subsiste y persiste desde esa época.

Quizás eso que sentimos al no mostrarnos, al no atrevernos a cambiar, es un miedo que no pertenece al aquí y al ahora, es un miedo de siglos atrás, de nuestros tatarabuelos y debemos deshacernos de él.

El solo hecho de darnos cuenta y hacerlo consciente nos permite junto con el trabajo personal, superarlo; cuando comenzamos a entender que no hay nada mejor que mostrarnos frente a los demás, tal como somos para triunfar y tener éxito, podremos dejar de sabotearnos.

“Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino”. Carl Gustav Jung.

