La música del madrileño

Durante años he estado ligado a la música desde mi trinchera, esa trayectoria me ha permitido entender que la carrera en esta industria es de resistencia y no de velocidad, que al final no sobreviven los más famosos o los más rápidos, sino que lo hacen aquellos que perseveran y que enfrentan retos constantemente.

Además, en este mundo digital y de algoritmos, resulta complicadísimo poder trasladar de manera fiel las historias contadas en canciones a un escenario en vivo y más en un festival donde vas a compartir lo tuyo con decenas de artistas más.

C. Tangana, es el artista le dio la vuelta y consiguió no sólo apropiarse de uno de los festivales más grandes de la música latina, sino que logró en el momento más difícil de la música, que millones de personas se abrazaran a su álbum “El Madrileño”.

“Este álbum ha sido un proceso muy largo, el concepto era demasiado alto y yo estaba en un momento de mi carrera en el que estaba triunfando en la música urbana y había un camino claro entre hacer lo que parecía que nos iba a llevar al éxito, y el otro era tomar el riego, por fortuna eso hicimos y estoy agradecido con que la gente lo haya entendido y que no sólo haya sido una rareza, realmente es un disco emocional que le ha llegado a los fans y que me ha hecho crecer, y nadie pensaba que eso iba a pasar, pero estoy feliz con lo que ocurrió”.

Es un álbum sacado de lo más profundo de su alma y que refleja su esencia y su creatividad, su pasión y raíz.

Y, ¿qué sigue en la vida del artista?, pues no sólo se encuentra en el mejor momento de su carrera, sino que está en constante cambio, enfrentando retos diariamente para seguir creciendo en la industria de la música.

“Realmente estoy muy enfocado en darle duración y darle alcance al show que llevamos porque siento que lo que estoy haciendo ahora, es un aperitivo de lo que se puede llegar a hacer con este álbum y quiero hacer mis fechas propias porque en realidad esta gira la estamos haciendo por festivales, pero yo quiero hacer mis fechas propias y explayarme y no tener 50 minutos, sino tener el tiempo que yo quiero y hacer auténtica la experiencia del madrileño”.

Ahora, el madrileño se prepara para romper el día de mañana en el escenario del Festival Ceremonia en la Ciudad de México, tras haber recibido dos discos de oro y un disco de platino por esas canciones que además de contar grandes historias, demuestran que la música es la mejor cura para el alma, hoy y siempre.