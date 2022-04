¡En la siguiente me bajo!

Por Verónica Corral Berumen

Eso pienso cuando después de observar mi alrededor me percato que estoy por llegar a mi destino, así que me levanto para preparar mi bajada. Otras veces, decido bajarme cuando me resulta tan atractivo el panorama que deseo conocerle, hay curiosidad en mi por saber que hay ahí y, sin importar a dónde iba, o con quien iba, a veces, decido bajarme.

Pero… también me ha sucedido que me encuentro cansada, fastidiada e incluso desgastada emocionalmente con una situación en la que ya no quiero continuar, justo ahí, es cuando con todo mi ser pienso “aquí me bajo” solo que algo pasa y me pregunto “¿aquí, o en la siguiente?”.

¿Te ha pasado algo así?, cuéntanos tu historia, Facebook @saludmental.

Quiero invitarte a hacer una pausa, sin importar cuál sea el motivo que te lleve a querer bajarte, ¡observa!, algo está sucediendo en ti.

Hemos vivido tanto tiempo centrados en el exterior, que estamos olvidando la sensibilidad interior, el escuchar el propio corazón, el sentir la propia vida, el mirarse con más comprensión y menos exigencia, y con ello, el disfrute y gozo por lo que se está haciendo en este preciso momento, el darle un sentido ilusorio y esperanzador a cada día, en lugar de cumplir expectativas ambiguas, inciertas y fugaces.

¿Sabes?, hay situaciones, eventos, experiencias y vivencias que están completamente fuera del propio control, NO está en uno la posibilidad de cambiarlas, aunque actuemos y nos comportemos cómo sí fuera nuestra responsabilidad o culpa.

¿Cuál camino prefieres?

Terracería, lodo y hoyos

Empedrado, rugoso y con hierba.

Asfalto, liso y despejado

Deja que te diga, el camino que elegiste es el correcto, ya que la elección va en función a tus circunstancias, a tu entorno, a tus conocimientos, a los recursos psico emocionales con los que cuentas en este momento y, a dos cosas que no hemos de olvidar: se tiene opciones para elegir y el camino se puede recorrer gracias a que a alguien “algo le movió”. La pregunta clave es ¿qué me toca a mi hacer? cuidarlo, mantenerlo, embellecerlo o, por qué no, ¿abrir nuevos caminos?

Si te encuentras en este mar de sensaciones y tu pensamiento persistente es ¡En la siguiente me bajo! o, ¿aquí?

Recuerda solo hay un camino, haz una pausa, date un respiro y camínalo. Dudas surgirán en tu cabeza, confusión en tu corazón mientras transites mirando al exterior y no en el interior. Aquí sí tienes influencia, es “tu espacio personal”, dónde se puede elegir cómo reaccionar y responder con bases, principios y herramientas que te darán soporte.

Que tú “en la siguiente me bajo”, sea para reabastecer tu espíritu, afilar tus proyectos y encauzar tu vida, puedes hacerlo solo o con la compañía de nuestro equipo de profesionales.

