“Tres ideas para motivarte”

Por: Edna Bujanos Wolf

¿Alguna vez has tenido la sensación de desaliento y falta de entusiasmo?

Te has preguntado, ¿porqué una persona no encuentra una nueva pareja, no busca un nuevo trabajo, un nuevo grupo de amigos o se plantea nuevos retos?

Estar desmotivado nos lleva a que disminuya nuestra capacidad para tomar riesgos o enfrentar desafíos.

Martin Seligman, creador de la psicología positiva, menciona que el nivel de motivación está directamente relacionado con el nivel de expectativas que una persona tiene, es decir, si las expectativas son altas, el nivel de motivación es alto. Si las expectativas son bajas, la motivación es baja.

Lo que muchas veces hace que una persona no se ponga en acción es el miedo. ¿Te identificas? Miedo a dejar lo conocido, miedo a la incertidumbre, miedo a perder la identidad, miedo a iniciar algo nuevo y fracasar. Por lo tanto, es más cómodo quedarse en el mismo lugar o situación, aunque ya no te sientas feliz.

Según Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia emocional, lo que más motiva a una persona a ponerse en movimiento es encontrar una actividad en la que sus talentos y habilidades estén comprometidos. Una tarea que la empuje a salir de su área de confort, que sea un desafío y la haga fluir.

Cuando te concentras en actividades que te llenan y entusiasman, llegas a perder la noción del tiempo y simplemente fluyes.

Mihaly Csikzentmihalyi, quien escribió el libro “Fluir: una psicología de la felicidad”, asegura que el principal motivador que existe es la sensación de fluir. Y la describe como el estado en el que desarrollamos una tarea o actividad donde estamos tan absortos que parece que lo hacemos sin esfuerzo y perdiendo la noción del tiempo. Fluir hace que el cerebro genere sustancias que ayudan a la concentración, a enfocarse y a generar fascinación. Encontrar algo que te permita fluir, no tiene que ver con la actividad en sí, sino con el estado mental y emocional al que esa tarea te lleva. Por esa razón, cada persona fluye con diferentes actividades.

Otra manera de encontrar motivación verdadera y duradera es buscarla en nuestro interior. En varias culturas se acostumbra educar premiando o castigando, sistema que puede funcionar en algunos casos, sin embargo, puede convertirse en un problema cuando toda motivación empieza a depender de factores externos, como puede ser, cuando realizamos alguna actividad buscando constantemente el reconocimiento o premio. De pronto, se nos olvida que la motivación interna no depende de nadie más que de uno mismo, surge de un deseo, de nuestra propia elección.

También, es importante hacer conciencia de nuestro diálogo interno, el impacto que tienen las palabras que nos decimos, nos pueden llevar a motivarnos o desmotivarnos.

Por lo tanto, si quieres recuperar tu motivación recuerda soltar lo conocido, encontrar algo que te apasione y decirte palabras que te animen. Si dudas por dónde empezar, C7 es una elección extraordinaria.

