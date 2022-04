Sigue la deuda para garantizar seguridad de las mujeres en México

Uno de los retos más importantes que tenía la administración actual en 2018, era la de erradicar los delitos de alto impacto en nuestro país que en la última década han ido al alza. En particular, se debía poner el dedo en el renglón en el entonces reciente tipo penal de feminicidio, para el que más allá de disminuir, ha visibilizado la vulnerabilidad y desigualdad en la que vivimos las mujeres en nuestro país.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante su informe de los primeros 100 días del cuarto año de su gobierno, señaló que, durante su administración de los 12 delitos considerados de mayor impacto, solo tres han presentado un aumento. El feminicidio siendo uno de ellos creciendo un 15 por ciento y con distintas métricas a las establecidas en anteriores administraciones.

Es evidente que México vive un problema muy grave en materia de seguridad y en particular en razón de género, y que hasta el momento no se ha podido resolver aún y cuando ha sido de los ejes centrales de las propuestas políticas en las campañas electorales de 2010 a la fecha. Sin embargo, no se ha podido lograr la contundencia necesaria para garantizar la seguridad a las mujeres en nuestro territorio.

Es verdad que se han hecho esfuerzos desde los tres poderes de la unión y en los tres niveles de gobierno para solucionar la concurrencia de los feminicidios en nuestro país, pero también se debe reconocer que las estrategias implementadas han sido fallidas. Es necesario priorizar este problema que afecta tanto a nuestra sociedad para encontrar soluciones efectivas para el beneficio de nuestras mujeres.

La estrategia de seguridad en el país no ha sido la adecuada y no ha logrado reducir los feminicidios en México, tampoco se ha evitado la impunidad en la materia. La actual administración tiene ya poco tiempo para lograr resultados importantes al respecto, por lo que será su responsabilidad establecer las bases para tener resultados a largo plazo y atender esta asignatura pendiente.