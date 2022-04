Amistades Tóxicas

Por Connie Molina

Sí de amistades se trata, soy una persona muy afortunada y no es que haya sido por suerte o porque me las haya ganado en una lotería, nooo queridos y queridas, cada amiga y amigo que tengo me ha costado tiempo, amor, esfuerzo y voluntad.

Los vínculos afectivos son muy importantes para el ser humano. Según la pirámide de Maslow, (psicólogo), la necesidad de la afiliación o vinculación (en la que se incluye la amistad) es el tercer escalón de nuestras necesidades para el crecimiento personal.

Una buena amistad tarda de tiempo para lograrse, todo lo demás son conocidos o personas que comparten con nosotros tiempo y espacio, pero que no son realmente amigos.

Las relaciones tóxicas y la dependencia emocional se pueden dar también entre amistades cercanas que al relacionarnos con ellas nos hacen sufrir. “Ya sea porque, nos pega en la autoestima, nos genera malestar, nos desgastan y nos hacen sentir inseguros sobre todo cuando tienen una personalidad más fuerte que la nuestra”.

Las y los amigos tóxicos son egoístas, nos hacen sentir culpables, cuando las cosas no suceden como ellos quieren.

¿Cómo puedes detectarlas?

Son personas que:

● Manipulan y usan el chantaje para no responsabilizarse de sus actos.

● Solo te buscan cuando te necesitan, te utilizan cómo bote de basura para desahogarse y cuando tú les necesitas no están disponibles.

● Te hacen quedar mal delante de los demás, te atacan para hacerte sentir inferior o menospreciarte.

● Critican a tu familia, tu estilo de vida, tus gustos, tus deseos.

● Hacen comentarios incómodos, te ridiculizan con el pretexto de que están bromeando.

● Menosprecian tus logros y se burlan de tus errores.

● Presumen ser mejores que tú, cuando realmente carecen de muchas cosas y te envidian.

Sí esto te suena es que tienes una amistad tóxica y es algo de lo que debes salir inmediatamente.

“No podemos mantener una relación de amistad por compromiso, debemos ser honestos con nosotros y ser conscientes de lo que perdemos o ganamos con esta relación”. “Si algo no checa con nuestros valores, si nos roba energía, es un buen momento para tomar distancia y reflexionar sobre hacia dónde queremos ir y qué buscamos en nuestras relaciones amistosas”.

Muchas veces nos puede costar más trabajo terminar con una amistad que con una pareja. De hecho, la amistad parece ser lo que siempre permanece. Como dirían las chicas de Sex & the City: “No importa quién te rompió el corazón, o cuánto tiempo necesitará para sanarse, nunca lo superarás sin tus amigas”.

¿Qué hacer?

Todos estamos en constante cambio y aquella amiga o amigo del alma, el o la compañera de mil aventuras y confidencias, con la que compartías penas y glorias, ya no es la misma y se ha convertido en alguien que es mejor evitar, ante todo, asegúrate de que esa persona te hace daño conscientemente. Debes hablarlo y decir cómo te sientes, es posible que sea el momento de poner distancia.

