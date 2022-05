André-Pierre Gignac, de figura de Tigres a infiel de Nuevo León

¿Ya saben que Gignac está por divorciarse, por haberle sido infiel a su esposa con una maestra del colegio San Patricio?”, preguntaba una señora en una cafetería en San Pedro, y al escuchar eso, mi oreja se paró como si escuchara el Himno Nacional y pues el chismoso que todos llevamos dentro, despertó y puse toda mi atención en lo que comentaba la señora a su grupo de amigas, quienes no paraban de preguntarle: ¿Cómo sabes? ¿Quien te dijo? ¿Está guapa la maestra? La informante dijo que ella lo único que sabía es que el segundo hijo del jugador de Tigres sería sacado del colegio a causa de las burlas de sus amigos al desatarse el rumor de que su padre le fue infiel a su mamá. El tiempo dirá si ese maltrato al hijo de Gignac es verdad y la razón que se rumorea, también quedará al descubierto en caso de ser verdad.

INTOCABLE PIDE CONCIENCIA A LA SOCIEDAD DE NUEVO LEÓN POR LAS DESAPARECIDAS

El grupo Intocable hizo llorar, enojar y hasta provocar mentadas de madre y suplicó dejar el celular de lado para disfrutar la vida y de la velada en el centro de espectáculos Domo Care. Ricardo Javier Muñoz, mejor conocido como Ricky, hizo gala de su carácter al sacarle a muchos de los presentes mentadas de madre cuando, sin pena alguna, dijo que en Veracruz y Oaxaca cantaban mejor sus canciones, mismas que enloquecían a los presentes que pagaron un boleto para ser entretenidos y no al revés, como lo dijo equivocadamente el vocalista de Intocable sino fuera por la calidad musical que tienen los 5 integrantes y la calidad vocal de Ricky, mucha gente se hubiera salido del recital, que también contó con dosis lacrimógenas pues el estado de Nuevo León y el país se encuentran con una herida profunda y abierta por las desparecidas y los feminicidios. Al interpretar la canción “Dia 730″, escrita por el colombiano Wilfran Castillo, pidieron conciencia a los asistentes y que a las mujeres del estado no se les olvide que viven en Nuevo León. Ese momento fue el más silencioso: no cantamos, no bailamos, no aplaudimos y no reaccionamos ante la triste letra de la melodía que relata las desaparecidas de Ciudad Juárez, Nuevo León y el mundo. Para cerrar la velada el ya no tan joven Ricky, demostró su nula habilidad de la oratoria al decirle al público: “Dejen el puto celular y vivan el ahora”, mientras tocaba su acordeón que estaba incrustado en un monopié que impedía que la espalda, piernitas y bracitos del intérprete se cansaran. En verdad, cuando me encuentre al Rey del Acordeón, Ramón Ayala, quien le lleva 30 años de edad al flojonazo de Ricky, le voy a pedir su opinión respecto al uso de aparatos para no cargar un acordeón durante un concierto.

BELINDA QUEDÓ A DEBER 12 MIL EUROS A SU EX NOVIO “EL PAYO” Héctor Octavio García González es un torero mexicano que fuera novio de Belinda hace más de 15 años, etapa en la que la bella española por parte de padre, francesa por parte de madre y mexicana de corazón le pidió a su novio en ese momento que pasara a recoger unos zapatos que había comprado en París, ciudad en la que él estaba fisicamente y ella no, porque se encontraba en Ciudad de México. Al entrar a la tienda de una marca prestigiada, “El Payo” indicó que estaba ahí para recoger unos zapatos de su novia Belinda, y acto siguiente le dieron una copa de champagne y le acercaron una cómoda silla para que esperara. Y todo iba de maravilla hasta que le entregaron el ticket y pidieron su forma de pago. Al enterarse del monto a pagar, que eran poco más de 12 mil euros, le llamó a Belinda, quien le pidió de favor que lo pagara y que a su regresó le devolvería el importe, cosa que nunca sucedió. Fue un cercano a Belinda, quien trabajara con ella en esos, quien años relató el suceso durante un evento.

ERNESTO CHAVANA PONE A LA VENTA SU TEATROEl Auditorio Santiago, ubicado en Carretera Nacional, propiedad del famoso Chavana, conductor de TV en Multimedios, vale poco más de 45 millones de pesos, monto en el que Chavana lo ha puesto en venta: muchos empresarios aseguran que el dueño no tiene el tiempo para administrar el lugar y aunque posee un excelente diseño arquitectónico, ex profeso para teatro y lugar de espectáculos, no ha tomado fama y es difícil que un espectáculo triunfe en ese lugar, que necesita ser manejado por empresas de entretenimiento con experiencia como OCESA,

para que realicen la programación de eventos de primera, los promuevan correctamente y darle impulso al recinto para evitar una venta que se hace necesaria, pues es parte del patrimonio que le ha costado años de sudor a Ernesto.