“7 años” Y “Network”, el drama en su máximo esplendor

Recibí en la semana la llamada de mi amigo Ramsés López para ver el estreno de la obra “7 años” en el Foro Lucerna; a lo cual sin dudarlo acepté. Cuando ya estoy en mi lugar y veo la escenografía, me percato de que está basada en la película homónima que está en Netflix, la cual no aguante y le cambié, en la pantalla chica se me hizo tediosa, aburrida y larga como la cuaresma.

Y rogaba a toda la corte celestial que no pasara lo mismo. ¿Y qué creen? me escucharon. El texto es de José Cabeza y la dirección corre por cuenta de Reynolds Robledo, y es muy buena, porque lleva a los actores a un grado de euforia y reconocer que algunos de los personajes no tienen escrúpulos con tal de salvar el pellejo, y llegas a tener dudas de quién será el sacrificado.

¿Y por qué hablo de sacrificar? La trama gira en torno a cuatro amigos que fundan una empresa muy exitosa, pero el problema es que durante años evaden impuestos y Hacienda ya los cachó; pero para que los cuatro no vayan a prisión uno de ellos tendrá que echarse la culpa.

Y ahí empieza lo bueno. El elenco está buenísimo, lo conforman: Alejandro Morales, Antonio Gaona, Cristian Magaloni, Jeannine Derbez, José Ramón Berganza, Pablo Perroni, Pedro De Tavira y Rocío Verdejo. Se presenta todos los martes y miércoles a las 20:30 horas.

Otro amigo que me preguntó ¿ahora si vas a ir a ver “Network”? Fue Juan Carlos García. Porque ya llevaba mucho tiempo invitándome, pero por una u otra forma no coincidíamos. Pero llegó el domingo, así que me lance al Teatro de los Insurgentes a disfrutarla. Está basada en la película de Paddy Chayefsky y adaptada por Lee Hall.

La Dirección es de Francisco Franco. La trama cuenta que durante 25 años trabajando en una cadena de TV, el veterano presentador Howard Beale debe abandonar su puesto por el bajo nivel de audiencia. Beale, viudo y alcohólico, queda trastocado y decide anunciar durante una emisión que se suicidará en su último programa ante las cámaras.

Lo tengo que decir, Daniel Giménez Cacho esta excelso, como mandado hacer este personaje para él, da unos matices que se le reflejan en su rostro la angustia, el enojo y la frustración que lo lleva a una interpretación magistral.

A este lo acompañan Arturo Ríos, Zuria Vega, Diego Jáuregui, Luis Miguel Lombana, Alberto Lomnitz, Francisco Rubio, Mahalat Sánchez, Julián Segura, Jerónimo Best, Jacobo Betech, Roberto Cavazos, Daniel Cervantes, Samantha Coronel, Michel De León, Jatzke Fainsod, Eli Nassau, Viridiana Olvera y Paola Arrioja.

Tengo que decir que la producción es muy buena, porque te sitúan en 1975 acompañado de la multimedia que simula un estudio de televisión con su cabina donde ocurre lo inimaginable. Vayan a verla los viernes 20:00 horas, sábados 17:00 y 20:00 horas y domingos 17:30 horas. Son de esas obras que no te puedes perder.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.