Prejuicio y estigmación, uno de los principales obstáculos para mejorar como nación

Hace más de 40 años, desde que tuvo lugar en México la primera marcha en defensa de los derechos de las personas LGBT y hasta hoy, décadas después, la comunidad de la diversidad sexual sigue enfrentándose a la discriminación, a la homofobia, a los discursos de odio y a la falta de reconocimiento a sus garantías y libertades.

Históricamente, las personas de la comunidad de la diversidad sexual han sido blanco de distintas expresiones de violencia que van desde el insulto, la intimidación, la agresión física y sexual, llegando, en sus consecuencias más terribles, al homicidio.

Si bien no hay datos que confirmen con exactitud la cantidad de personas agredidas y asesinadas por motivos relacionados con su preferencia o identidad sexual, existen investigaciones de organismos como Amnistía Internacional, con datos de Transgender Europe en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, que señalan que, entre 2008 y 2020 murieron asesinadas al menos 3 mil 664 personas transexuales en todo el mundo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, una de cada veinte personas se autorreconoce como parte de la comunidad LGBT+ y, no obstante que sus derechos humanos son inherentes a su existencia, nuestro país sigue siendo uno de los primeros en la lista con mayor número de agresiones y violaciones a los derechos de las personas de dicha comunidad.

Según datos recopilados por diversos colectivos, aproximadamente, seis personas de la comunidad de la diversidad sexual son asesinadas cada mes por cuestiones relacionadas con el odio y la discriminación.

La utopía de alcanzar la libertad y el bienestar humano, sigue estando muy lejos para las miles de personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en nuestro país, y, aunque se han dado pasos importantes en materia de igualdad, como la aprobación del matrimonio igualitario (en 27 estados de la República), su exposición y riesgo de ser víctimas de diversos crímenes está a la orden del día.

La violencia, alentada por el prejuicio y la estigmatización, no solo respecto a la orientación sexual o la identidad de género, sigue siendo uno de los principales obstáculos que tenemos para mejorar como nación y poder convivir en un país democrático y de verdaderas libertades.

Por eso debemos trabajar para que, en un mundo con diversidad y contrastes, con diferencias y contrapartes, todo ello no sea un obstáculo para la democracia, la libertad y el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas por igual.

Finalmente, dedico estas líneas a todas las personas de la comunidad LGBTTTI+ con las que he tenido la oportunidad de coincidir y trabajar, quienes me han ayudado a entender mejor su situación y quienes me han enseñado que no necesitan que quienes no pertenecemos a ella tomemos la voz en su lugar, pues tienen la propia.

Que no necesitan que demandemos acciones en su representación, porque ellas tienen todo el derecho a ocupar su propio sitio en la toma de decisiones (ya que nadie más que ellas sabe sus necesidades y obstáculos); y que intervenir sin respetar lo anterior es apropiarse de una lucha que llevan décadas encabezando. Siempre podemos sumar, pero hagámoslo caminado a su lado, apoyando y, sobre todo, respetando.