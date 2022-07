¡AMLO callando bocas! … ¡El Orgullo de la Refinería Olmeca!

En 2018 el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 100 compromisos, el 71 contemplaba la construcción de una nueva refinería que hoy es realidad.

El pueblo de México luchó por años para concretar la victoria; y hoy celebramos el triunfo de todas y todos los que creemos en el proyecto del Presidente López Obrador que inauguró la primera etapa de la Refinería Olmeca construida por mexicanas y mexicanos en tiempo récord, sin pedir un solo peso de deuda y con altísima calidad.

Hechos no palabras. Es una obra histórica, de gran trascendencia para el país y una acción más de justicia social en la Cuarta Transformación. Que no quepa duda de que México se encamina hacia la soberanía energética plena; los mexicanos nos sentimos orgullosos de éstas obras hechas por un gobierno sin corrupción.

Se trata de una construcción que se hizo en tres años, que ha generado 34 mil empleos; que en 2023 producirá con toda su capacidad 340 mil barriles diarios de combustible; para su construcción no hubo un solo peso de deuda pública, se construyó con el presupuesto federal, y a pesar de que tuvo un incremento; constará menos de lo que pretendían cobrar las empresas extranjeras por construirla.

Andrés Manuel López Obrador ha hecho mucho más que cualquier otro presidente en 40 años; los otros despilfarraban; es un hombre que ha demostrado que con trabajo, organización, liderazgo, congruencia , honestidad, perseverancia, inteligencia y amor al pueblo se puede derrotar al dinero y a los grupos más poderosos. Hoy, somos partícipes del liderazgo transformador del mejor presidente que ha tenido México en la historia moderna.

México va por el camino correcto viviendo tiempos gloriosos; estamos avanzando en la autosuficiencia nacional de combustibles, hace 43 años que no se ponía en marcha una nueva refinería en el país, hoy con la refinería Dos Bocas, en Tabasco se incrementará la elaboración de productos de mayor valor agregado, y se impulsará el desarrollo económico y social.

Se logró construir lo que parecía imposible, y durante el régimen neoliberal nunca se hizo. , el gobierno de la Cuarta Transformación está contemplando la autosuficiencia energética aspirando a que nosotros y las próximas generaciones vivan en un país libre, soberano, sin ser colonia de ningún país extranjero.

Tabasco es hoy por hoy la capital energética del país, y ha significado el rescate de la industria petrolera nacional bajo el liderazgo de la Cuarta Transformación.

Inaugurar una refinería en este momento es estratégico; el petróleo debe beneficiar a los mexicanos. Dos bocas en hoy una realidad de sueños cumplidos, de victorias alcanzadas; ¡todo con cero deuda!, como lo ha sido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA, y el Tren Maya, legados públicos para la el pueblo de México.

La cuarta Transformación de la vida pública de México es del pueblo y para el pueblo, mientras que los opositores le siguen aplaudiendo a Felipe Calderón su media barda de 620 millones de dólares en Tula, Hidalgo, (¡para la cual solicitó préstamo!) y la “suavicrema” de Reforma, monumento a la corrupción.

En 2014 el priísta Enrique Peña Nieto canceló la construcción de la refinería en Tula, Hidalgo;…aquel proyecto nació muerto, destinado al fracaso; y con eso la promesa de que México volvería a ser una potencia energética.

La Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco es la evidencia de que Sí se podía, solo que no querían dejan de robar.

AMLO pasará a la historia como el Presidente patriota que nos dará la soberanía energética, la refinería de Olmeca abre las puertas a la producción de 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diesel; y procesará 340 mil barriles diarios de crudo tipo pesado de 22 a 24 grados API; después de un período de pruebas de seis meses; para alcanzar la autosuficiencia energética en 2023. Es decir, que en la refinería Olmeca terminó la etapa civil, e iniciará la etapa petrolera, con pruebas para la seguridad operativa.

“Vamos a procesar toda nuestra materia prima , lo cual significa ser independientes además de crear trabajos ; si hubiera una crisis energética como lo hay ahora en el mundo, México tendría su gasolina , su diesel y así conservará los precios para el beneficio de los mexicanos”, dijo el Presidente López Obrador durante la inauguración de la obra.

Los que han denostado la inauguración de la refinería en Dos Bocas, Tabasco deben saber todas las refinerías que se construyen a nivel mundial pasan por un período de prueba para garantizar la seguridad de las obras; así lo hicieron las refinerías de Shenghong de China, Al Zour en Kuwait, así como las construidas en Egipto y Medio Oriente.

Quisieron cancelar Dos Bocas, y no pudieron, el Tren Maya y no pudieron, el AIFA y no pudieron, la oposición ha fallado, ¡están derrotados!

La 4T está enseñando como gobernar con eficiencia y soberanía, y Dos Bocas, a afianzar la soberanía energética.