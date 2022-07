PolíticaConfidencial Adán Augusto López emprende tarea religiosa

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ alista una reunión vía zoom con líderes religiosos, para los próximos días. Luego de los encontronazos con la iglesia católica y hasta con la comunidad judía, por parte del presidente López Obrador, hay mucha tarea por hacer, ¿o no?

DANTE DELGADO sigue sumando. Cómo le adelantamos, el mandamás de Movimiento Ciudadano ha sostenido varías reuniones con ex gobernadores y ex gobernadoras de distintos partidos políticos. Y nos dicen que sigue sumando, por lo que no tarda en dar sorpresas… habrá que estar atentos de vientos que soplan del norte…

BYE, statue of Liberty. El presidente López Obrador ya lo dijo: si Julian Assange es sentenciado, va a promover que “se desmonte” la famosa e icónica estatua. Seguramente los jueces estadounidenses deben estar sopesando que quizá sea mejor en libertad a Assange… no vaya a ser.

ARTURO ZALDÍVAR, hoy en boca de todos por la serie Caníbal, donde retratan el caso de un feminicida serial en Atizapán. Pero hay un asunto que desde la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal se impulsa: la digitalización total. Es una tarea gigantesca, no exenta de riesgos, pero que bien hecha puede hacer más expedita la aplicación de la justicia.