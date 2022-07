Denúncialo. No lo Compartas, es una campaña que organizaciones de la sociedad civil decidieron emprender para generar conciencia respecto a no difundir y denunciar fotografías y contenidos en las redes sociales que revictimicen a niñas, niños y adolescentes.

Es urgente visibilizar este tipo de violencia a la están expuestos nuestra niñez y adolescencia cuando se comparte una imagen de ellos en las redes sociales, de ahí el llamado a la ciudadanía a denunciar para evitar que la pornografía infantil persista.

Es la segunda ocasión que organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias en México, América Latina y El Caribe, presentan la campaña #DenuncialoNOLoCompartas, con la intención de aumentar la capacidad de denuncia y vigilancia sobre materiales en el internet y las redes sociales que vulneren a nuestros menores.

Como bien dice María Capelo, del área de Seguridad y Bienestar para usuarios de Meta en América Latina, “una sola imagen compartida de un niño, niña o adolescente explotado, lo vuelve a revictimizar de por vida. Todas y todos tenemos la corresponsabilidad de proteger los derechos de los menores de edad, quienes no merecen que una situación sensible particular sea exhibida una y otra vez”.

Datos proporcionados por la Guardia Nacional resaltan que reciben cerca de 400 mil denuncias al año por la distribución de material con contenido sobre abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que circulan en redes sociales.

La organización Consejo Ciudadano señala que los reportes por delitos sexuales contra niñas y niños de 12 a 17 años de edad, crecieron 406% en lo que va del 2022, esto con respecto al mismo periodo en años previos.

Coincido con Tania Ramírez de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), al señalar que al denunciar y no compartir contenidos que agreden a nuestros niños, niñas y adolescentes, estamos ayudando a que hayan pautas de seguridad digital, y al mismo tiempo, se fomente la ciudadanía digital.

Es necesario que como ciudadanos denunciemos este tipo de delitos para que se abran carpetas de investigación, para cerrarle el paso a la impunidad, contribuir a la procuración de justicia, pero sobre todo, para salvaguardar los derechos de nuestra niñez y adolescencia.

Debemos dejar de ser indiferentes ante imágenes que laceran la intimidad de nuestros menores pensando que no es alguien cercano a nosotros, o prejuzgando los motivos por los cuales circulan esos contenidos.

El consumo y reproducción de pornografía infantil ocupa uno de los primeros lugares en lo que se concentra la policía cibernética, y es por ello que debemos sumar esfuerzos para evitar y erradicar la exposición y exhibición de nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que su seguridad y resguardo es responsabilidad de todos.

Así que: Denúncialo. No lo Compartas