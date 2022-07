Regina Orozco llenará de colores el Teatro Metropolitan

¿A quién le gusta hacer las tareas domésticas? Desde niños aprendemos nuestra responsabilidad dentro del hogar con los deberes que tenemos que cumplir como arreglar el cuarto, lavar los platos, barrer el patio, etc.

A mí me repateaba lavar el baño. Nunca me gustó, y más que deber, era “si no lo haces no sales a jugar o te quedas sin domingo”; era el clásico chantaje de las mamás. Cuando platicaba con mis compañeros de escuela, -uy ya llovió- me daba cuenta de que no era el único al que lo ponían hacer eso.

Con el tiempo, se convirtió en obligación. Y con los años en rutina. ¡Ah! Pero eso sí, no más lavar el baño. Mis funciones cambiaron con algunas negociaciones con la Jefa de mi casa, ósea, mi Madre.

Pero a lo que voy, es que a nadie se le ocurrió hacer una play list para amenizar esos trabajos domésticos, ¡hasta ahora! Por fin una mujer salió al quite, escogió una serie de temas que nos acompañaran en estas labores y las llamó: “Canciones pa’ lavar trastes” y le fue muy bien.

Se convirtió en un ícono y todos, todas y todes, adoptamos ese concepto; ¿y por qué no?, cada uno hizo su propio repertorio. Sí, ya sé, se están preguntando, a este se le olvidó decir de quién está hablando. Pues nada más y nada menos, que de Regina Orozco, nuestra Reina Vitalicia Gay.

Con este disco tuvo una gran aceptación en el 2015 teniendo unos temas de rompevenas como “La Maldita primavera”, “Cómo te va mi amor”, “El me mintió”, entre muchas más. Ahora siete años después va a lanzar una nueva producción y show tituladas “Canciones pa’ planchar” en donde ha comentado que tendrá una fusión muy particular con rolas de los 80′s y 90´s, con éxitos de Ricky Martin, Luis Miguel, Daniela Romo, Shakira o RBD, sólo por mencionar a algunos.

Pero además la podremos disfrutar en vivo en concierto el próximo 13 de agosto en el teatro Metropolitan. Con una producción impresionante, tendrá varios cambios de vestuario, lucirá piezas exclusivas del joyero Gustavo Helguera; la acompañará el Coro Gay de la Ciudad de México, el Ballet México de Colores, CurvyZelma, y no me ha querido decir a quién más va a tener de invitados, por lo que habrá más sorpresas.

“Obviamenta” como dijera ella, no podía faltar la lenchi sección y hasta bailaremos de lo lindo. Ya se mostró el primer tema de este disco que es “Tú” de Shakira.

Qué bárbaro, que excelente interpretación tiene, que la misma colombiana quisiera para un domingo. Les recomiendo que, si quieren pasar una noche inolvidable y llena de ritmo, vayan a verla, un concierto de esta magnitud no va a volver a pasar en mucho tiempo. Así que ya compren sus boletos y vayan con quien puedan disfrutarlo.

