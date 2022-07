Camino al éxito

Es impresionante como un instante puede cambiar por completo tu rumbo y es que precisamente la vida está compuesta de momentos, de recuerdos, de sueños y de intermitencias que terminan por construir tu camino hacía lo que más añoras.

Pero cuando eres artista, la vida misma se encarga de transformar cada uno de esos instantes en belleza y esplendor para el público que los recibe y para el dador que arte que nutre su carrera con cada paso.

Y así es como Fela Domínguez se ha abierto camino en esta ajetreada industria y ha logrado entrar de lleno en el corazón y la memoria del público que hoy la aclama como referente del teatro musical en nuestro país.

Sin embargo, esta gran artista fue acarreada a los escenarios de una forma muy peculiar, y ese pequeño pestañeo se convirtió en el reflejo de su día a día.

“Yo iba caminando por la “Expo Soundcheck” de música, porque siempre íbamos y de repente un amigo en común me ve y me dice: “Fela tienes el perfil porque están buscando gente para Nala”, y yo no tenía conocimiento alguno del teatro y tomo el riesgo, me llaman, busco a Nala en YouTube, veo el parecido y audiciono. Fueron cinco meses de audición porque éramos muchas personas para el papel, y fue muy agobiante, pero al final me quedé con el papel y la satisfacción fue enorme”.

Y la trayectoria de Fela en ascenso es la prueba de que cuando el destino y el talento se juntan, se desatan grandes sucesos. Pues no es un secreto que el éxito de la artista sobre los escenarios ha dado mucho de que hablar entre el mismo gremio y entre la gente que función tras función la ovaciona.

“Pues mira, al final es un privilegio porque vengo de una familia de músicos, entonces es algo con lo que he crecido porque mi papá es baterista, mi mamá es corista, mi primo es guitarrista y crecí con la música y te puedo decir que el teatro es un antes y un después en mi carrera, porque ya llevo siete años haciendo teatro, y esto me ha regalado una madurez, una seguridad que yo no tenía y que siempre agradezco”.

Esos siete años dentro del teatro musical le han obsequiado un sinfín de gratas experiencias y hoy en día, tras el cierre de dos magníficas temporadas de José El Soñador, Fela se está preparando para su siguiente paso como artista.

“Terminamos José El Soñador, y eso me ha cambiado por completo la vida, como cantante, mi carrera en general porque al final la gente iba al teatro sin conocerme y salían con grandes comentarios de mi trabajo. Pero es momento de dar un paso más para mi carrera como cantante, así que el 28 de septiembre estaré cumpliendo uno de mis sueños, y presentaré mi álbum en el Teatro Metropolitan”.

Así que no hay duda de que Fela sigue avanzando hacia su propio éxito y conquistando día con día cada uno de sus sueños, pues logró el anhelo de muchos solistas mexicanos, congraciar su material discográfico en un recinto tan importante como ese.

“Es un gran reto, voy a presentar un show para un recinto de gran magnitud y para que la gente salga feliz”.

Y no existe duda de que con el gran talento que tiene Fela Domínguez, seguirá demostrando a través de su música y de los grandes escenarios, que es dueña de su propio camino al éxito.