Insisten quienes no saben, que el turismo y la seguridad, que el turismo y la política, que el turismo y todo lo que no sea lúdico va por separado y no es así.

Ante los terribles sucesos al norte de Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, ¿cómo vendemos el estado de Jalisco turísticamente hablando?. Si le susmamos el asesinato --hace meses-- del exgobernador Aristóteles Sandoval en plena zona turística de Puerto Vallarta y los sucesos que denominan aislados en la entidad, ¿con qué garantía se puede exhortar a un turista nacional o internacional que viaja a esta entidad?.

Cuando una crisis de esta envergadura sucede en un destino, autoridades y empresarios suelen culpar a la prensa de difundir, exagerar o simplemente informar, como si la labor periodística fuese la causa del problema y no la nula presencia del estado para garantizar la seguridad a sus propios ciudadanos y como consecuencia, a los visitantes de otros rincones del país o del mundo.

Las autoridades turísticas de Zapopan, Guadalajara y Jaslico permanecen en silencio, lo mismo que las empresas de comunicación que les representan (pareciera que solo en las buenas, porque en las malas no tienen el mínimo sentido de manejo de crisis). Otra vez a hacer que no pasa nada y apelar al olvido del sector turístico, para luego regresar a promover como si nada pasara en Zapopan, Guadalajara y Jalisco.

Vuelvo a mi pregunta original, ante estos sucesos, ¿cómo vendemos Jalisco?

Nuevo director en Air France

Se hizo oficial la llegada de Wouter Alders como nuevo director de Air France – KLM para México en sustitución de Guilhem Mallet, esto marca una nueva etapa en este grupo, que aquilata las aerolíneas banderas de Francia y Países Bajos y cuya conectividad es creciente.

Corea del Sur regresa al mercado mexicano

La oficina de turismo de Corea del Sur, basada en Los Ángeles, California, vino a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para retomar los esfuerzos con profesionales del sector, operadores y agentes de viajes, a fin de incrementar el número de viajeros mexicanos hacia Seúl y otros destinos de aquel país, esto en el marco de la conmemoración de los 60 años de relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur.

Rumbo al mundial de Biarritiz en Orizaba

Este fin de semana se lleva a cabo en el Parque España de Orizaba, Veracruz, un torneo de exhibición con los mejores jugadores y jugadoras de frontenis a nivel nacional, entre ellos, algunos de quienes asistirán representando a México en el mundial absoluto de Pelota Vasca, en octubre próximo en Biarritz, Francia.

El torneo organizado por la Federación FMX y el Parque España, permitirá a los pelotaris y la afición del país entero, conocer un poco más de lo que Orizaba tiene que ofrecerle al mercado nacional en materia turística. El Holiday Inn Orizaba es el hotel sede, la hotelera IHG y su propiedad en Orizaba tendrán los ojos del deporte nacional en sus instalaciones, una oportunidad también para mostrar las ventajas de la cadena Holiday Inn en la república mexicana.