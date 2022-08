Caí en el montadeudas: ¿y ahora qué?

Publimetro lo bautizó, en el Consejo Ciudadano lo documentamos desde hace 14 meses y el Gobierno de la Ciudad de México diseñó el primer operativo del que se tenga noticia a nivel internacional para desarticular su acción delictiva.

Hablo del montadeudas, un modus operandi en el que a través de aplicaciones y páginas web se ofrecen préstamos “sin requisitos” excepto que… piden como condición acceso a los contactos y fotos del celular de la víctima. Una vez enganchada, le anticipan los plazos de pago y aumentan los intereses hasta volverse impagables.

Tras el operativo, determinado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en el que la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana catearon cuatro centros telefónicos y una docena más de inmuebles donde se establecieron empresas o pseudoempresas de las denominadas montadeudas, a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo han llegado muchas peticiones de orientación respecto a qué hacer si ya se contrajo una deuda en este esquema extorsivo.

La primera recomendación es denunciar, porque esa es la única forma en la que la autoridad puede imputar responsabilidades a los criminales que utilizan este modus y deslindarlas de la persona deudora.

Es común que la víctima no quiera abrir una carpeta de investigación porque le da pena reconocer que fue defraudada o siente culpa de haber dado acceso a su contenido privado, que como parte de la extorsión y amenazas ha quedado expuesto frente a sus contactos.

A quienes experimenten esas emociones, hay que recordarles que no están solos ni solas y que no hay razón para temer por sus datos personales en el proceso de levantamiento de la denuncia. El verdadero peligro es que los delincuentes sigan lucrando con sus fotos y contactos, lo cual harán mientras no sean señalados por la denuncia o reporte ciudadano.

La otra recomendación es, una vez levantada la denuncia, suspender los pagos a esas aplicaciones fraudulentas y borrarlas de tu celular. Para saber si aplicación con la que contrajiste una deuda es legítima o no, puedes consultar su nombre en el registro de Condusef y revisar la lista de 681 apps y webs que tenemos abierta al público en la página del Consejo Ciudadano en https://www.consejociudadanomx.org/media/files/3/17082022_LISTA%20APPS_REPORTADAS679.pdf

Y finalmente, es indispensable que si ya has recibido amenazas, te extorsionan, cambiaron tus plazos o los intereses de tu deuda sin previo aviso atiendas también tu salud mental. La afectación de los montadeudas no se agota en lo económico, la presión psicológica puede provocar problemas de estrés, ansiedad, insomnio y angustia.

A partir de este operativo histórico, el poder cambió a la ciudadanía. Reporta, denuncia y pide acompañamiento psicológico; nuestra Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 55533 5533 funcionan 24/7, gratis, a todo el país y confidencial. No estas sola ni solo: te acompañamos jurídica y psicológicamente. También puedes reportar directamente a la SSC y a la Fiscalía.