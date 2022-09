Honda City vs Fiat Pulse

¿Cuál me pongo? Esa fue la pregunta al salir de casa y ver lo que había en la cochera. Por un lado, la edición del 50 aniversario de un icónico sedán por excelencia, Honda City Touring y su atrevida apuesta plagada de líneas y sistemas de seguridad al volante. Por otro lado, la explosividad y una elegancia deportiva del Fiat Pulse Impetus, que incita al “pie-derecho-fondo” y a hacer más agradables los traslados en las grandes ciudades. Sin duda una difícil decisión para salir a enfrentar la complejidad de las arterias tapatías en horas pico y en tiempos de lluvia.

Se trata de la nueva versión Touring del Honda City2022 que incluye una imagen deportiva, premium y elegante, además de elementos de seguridad avanzados como la suite de seguridad Honda Sensing, además de contar con un nuevo diseño de faros delanteros Full LED, luces de marcha diurna, faros de niebla y un frente con parrilla frontal cromada. Este último detalle destaca a propios y extraños.

De hecho en el interior de este vehículo, que por cierto se encuentra en el Top 10 de sedanes (no lo digo yox, lo informó INEGI en el año 2021), hay una cabina espaciosa con nuevas y amplias dimensiones que luce unos cómodos asientos con piel sintética para brindar una sensación lujosa y proporcionar una comodidad óptima para el conductor y todos los pasajeros. Debajo de su cofre se aloja un motor i-VTEC de 4 cilindros en línea de 1.5 L capaz de generar unos 119 caballos de fuerza y con transmisión CVT suficientes para que los viajes tengan la potencia necesaria. ¿Cuánto cuesta? $454,900 pesos.

Al Fiat Pulse lo probé de Mérida a Cancún y la neta me quedé con las ganas de sacarle más provecho a su potente máquina de 1.3 litros que genera unos potentes 97 caballos de fuerza, suficientes para lidiar con el tráfico de La Perla Tapatía, que debo confesar que ya es tan caótica como otras ciudades complejas del planeta.

Por otro lado, el italianísimo Fiat Pulse posee un conjunto mecánico que busca eficiencia, bajos consumos de combustible, menores emisiones y robustez. Su motor es de 4 cilindros, forma parte de la galardonada familia de motores Firefly desarrollados por Stellantis, el cual desarrolla 97 caballos de fuerza y 94 libras-pie de torque, asociado a transmisiones manual de 5 velocidades, en este caso, la unidad que probé es una automática CVT con diversos modos de manejo: automático, manual y sport.

Su dirección eléctrica cuenta con asistencia progresiva y lineal, que permite una conducción cómoda y segura en cualquier condición de manejo. Por último y no méranos importante destaco su volante ya que tiene el esfuerzo de rotación más bajo de su clase, así como un radio de giro de solo 10.5 metros, ideal para espacios reducidos. ¿Cuánto cuesta? $445,000 pesos. Así de difícil fue elegir cuál me iba a poner ese día. Y adivinen cuál me puse. Pues el más bonito.

Estrellita en la frente

Le platico que T-Systems que en México dirige Alejandro López de la Peña, obtuvo el primer lugar en la categoría de Best Service Desk a nivel Latinoamérica que entrega el Service Desk Institute, por su contribución a la gestión de integración de procesos y servicios del negocio de sus clientes con el ecosistema tecnológico. Ya se saben el camino pues es el tercer año consecutivo que la filial de Deutsche Telekom en México es finalista, pero la primera vez en la que es reconocida como primer lugar.

En las ediciones anteriores, T-Systems México fue una de las tres finalistas en esta categoría aunque ya el año pasado también recibió el Best Latam Managed Service Provider por la gestión de integración de procesos. Desde hace casi 30 años, los IT Service & Support Awards del Service Desk Institute son considerados como la entrega más prestigiosa en el rubro de las Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Soporte con el que distingue y promueve la excelencia, innovación y los logros sobresalientes de las empresas en su servicio a clientes.

Una sofipo tecnológica Las Sofipos siguen avanzando con el apoyo de la tecnología. El período de pandemia aceleró el uso de las aplicaciones digitales; lo que facilitó no solo la retención de clientes sino incluso de su aumento. Tal fue el caso de Libertad Soluciones de Vida, al mando de Silvia Lavalle, que está presente en 23 estados del país y cuya aplicación móvil se sigue modernizando para ser mucho más fácil el uso para los usuarios.

Recientemente estrenó una nueva interfaz, que además de brindar más seguridad en las operaciones mediante el bloqueo y desbloqueo de tarjeta de débito así como reconocimiento facial, también ofrece créditos preautorizados para personas físicas lo que permitirá reducir tiempo de trámites. Antes de que termine el año, también lanzará al mercado una línea de crédito revolvente, a la que podrán acceder sus casi 2.5 millones de clientes para seguir aumentando la inclusión financiera. La sofipo tiene 62 años operando y actualmente representa el 30 por ciento de la cartera de crédito del sector financiero popular.

Abejas yucatecas

Y ya para terminar, le platico que las abejas Yucatecas son subcampeonas nacionales en la producción de miel, pero esta semana tendrán su revancha en Campeche en el concurso: “Abejas: expresión de la biodiversidad” los días 7, 8 y 9 de septiembre, donde además de la premiación del concurso nacional entre abejas para saber en dónde se produce la mejor miel del país; se llevarán a cabo diversos cursos y talleres sobre el tema.

Este premio fue el resultado de la política de porcicultura sustentable y con el fin de innovar e implementar un modelo de Economía Circular, por parte de Kekén, empresa mexicana líder en producción y exportación de carne de puerco a cargo de Claudio Freixes. Tome nota.