PolíticaConfidencial Alejandro Moreno presiona a sus diputados

ALEJANDRO MORENO quiere torcer el brazo a los diputados del PRI. Bajita la mano los convocó para este jueves a las 8 de la mañana a una reunión en el Campo Militar Número 1 para hablar de la polémica iniciativa de una legisladora, misma que tiene “en pausa” a la alianza Va por México. Algunos malosos dicen que la invitación del líder tricolor es para un diálogo… pero otros lo ven como un mecanismo de presión. Ya veremos… y también si la Sedena hace lo mismo con los senadores del PRI.

ARTURO ZALDÍVAR ha puesto este jueves como el día en que la Corte va a definir en los hechos el tema de la prisión preventiva oficiosa (PPO), aunque las y los ministros ya perfilaron un rechazo a terminar con esa herramienta. Ahora a la cargada contra la Corte se han sumado los 23 gobernadores y jefa de Gobierno de la CDMX. Pero, nos cuentan, en las entrañas de la Corte hay mucha molestia por la politización originada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con los años, quizá, pase como con Zaldívar: contarán cómo los presionó la 4T.

OMAR GARCÍA HARFUCH, lo bueno. El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió una felicitación desde la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, por la captura de Víctor Manuel Torres García, alias “El Güero”, presunto autor intelectual del triple homicidio en la colonia Roma. Ya cumplió. Lo malo: Ernestina Godoy Ramos, fiscal capitalina sufrió uno de los más duros reveses judiciales en su gestión, luego de que un juez determinó no vincular a proceso a Roberto Batllia, alias “El Rey de la Piedra”, uno de los narcos más poderosos de CDMX, porque la institución no aportó suficientes datos de prueba.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, ex titular de la Función Pública, no tuvo que esperar a que la Cámara de Diputados aprobara modificaciones a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público que permitirá comprar o rentar vehículos, como documentó La Silla Rota desde mayo en diversos reportajes. Ah... pero estas modificaciones legislativas no son para prohibir o limitar la renta de vehículos blindados, como el de Irma Eréndira, sino para que sean de bajas emisiones contaminantes y así beneficiar a la ecología, dicen.