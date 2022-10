En México tenemos un sistema de salud deteriorado e inequitativo

El artículo 4o de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud pues es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en nuestro país la calidad de los servicios públicos sanitarios deja mucho que desear pues además de ser inequitativo, presenta fallas que impiden el pleno ejercicio de esta garantía.

La deficiencia en la atención de la salud en México, además de reflejarse en un muy limitado acceso a los servicios, también se traduce en una ineficiencia y burocracia terribles, así como en una infinidad de quejas médicas, usuarios descontentos, poca o nula credibilidad y desconfianza en los médicos y las instituciones. Es un sector contaminado por la corrupción y la incompetencia lo que afecta a las personas más vulnerables.

Como ejemplos del deficiente desempeño de las autoridades en materia de salud en México, podemos hablar del caótico papel que tuvieron personajes clave de la Secretaría de Salud durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19; información contradictoria y errónea, desabasto de medicamentos y saturación de hospitales. ¿Muertes? Ojalá algún día el gobierno federal actual diga la verdad al respecto aunque sabemos que no pasará pero ya la pagarán.

Por otro lado, no olvidemos que durante 2020, la “contratación” de supuestos médicos cubanos para una hipotética cooperación técnica, científica y académica en materia de salud con motivo de la emergencia sanitaria.

En estas “contrataciones” se observaron diversas anomalías como la falta de transparencia e incluso hechos que podrían derivar en denuncias, pues no existe evidencia alguna de que la parte contratante (México) haya verificado y documentado el título profesional del personal que se contrató por una suma millonaria.

El gobierno de México pagó más de 200 millones de pesos para que alrededor 585 cubanos vinieran a tratar pacientes en plena pandemia sin tener la certeza de que son médicos. Por supuesto, el destino de ese dinero fue directo a las arcas de la dictadura cubana ya que la transferencia se hizo a las cuentas oficiales del régimen y no a los médicos.

Continuando con la “contratación” de cubanos, recordemos que el 8 de mayo de 2022, en La Habana, Cuba, el Secretario Salud del Gobierno Mexicano y el Titular del Ministerio de Salud en Cuba acordaron que alrededor de 500 médicos de la isla vendrían a trabajar a México.

Anuncio hecho por López Obrador el 9 de mayo al finalizar su gira por Centroamérica y el Caribe, bajo el argumento de que los galenos cubanos irían a las zonas del país a las que los mexicanos no querían ir.

Estas declaraciones causaron indignación entre el personal de salud mexicano, quienes explicaron que no es que no quisieran ir a algunas zonas del país, sino que la realidad consiste en que no existen las condiciones adecuadas para trabajar ni para garantizarles la seguridad que necesitan.

Por otro lado, no debemos perder de vista que estas “contrataciones” son en realidad una cara más de la esclavitud moderna y que las personas cubanas “contratadas” trabajan en contra de su voluntad y bajo amenazas del régimen cubano.

Como si esto fuera poco, hace unos días se dio a conocer que más de 5 millones de vacunas contra COVID-19 habían caducado. ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado si hubiera existido un correcto y efectivo manejo administrativo de las vacunas?

Recordemos que la salud es parte de una base sólida de cualquier economía. Un sistema de salud firme además de ofrecer servicios de calidad para la gente, proporciona trabajos seguros, ayuda a los países a superar crisis económicas y a estar preparados cuando se presenta alguna catástrofe. Además, contribuye a la justicia y estabilidad social.

La deficiente calidad en la prestación de servicios de salud como la que existe en México en la presente administración más la inadecuada asignación de recursos públicos para la operación del sector, desesperada y tristemente se traduce en la pérdida de miles de vidas humanas. Al tiempo…