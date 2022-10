PolíticaConfidencial Abelina López sin control de Acapulco

ABELINA LÓPEZ, ¿controla el Puerto de Acapulco? Los correos del Ejército extraídos por Guacamaya dejan al descubierto que el crimen organizado tiene el control. El mapeo (por colonia) de la Secretaría de la Defensa Nacional identifica a cuatro organizaciones dominantes en toda la zona turística, así como en las colonias aledañas. Todas ellas, escisiones de los Beltrán Leyva, entre ellos una identificada como La Barredora, organización, supuestamente extinta desde el gobierno de Felipe Calderón. Esta administración asegura su aniquilación, pero Guamacaya tiene otros datos…

GUILLERMO VALDÉS, director del CISEN en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) dijo un día que había “narcolegisladores”. Se le fue el mundo encima, no probó nada y tampoco pasó nada. La información extraída por Guacamaya revela nombres de diferentes funcionarios, del pasado y del presente. Morelos fue el primer ventilado. Otro correo, incluye a ex gobernadores de Durando que presuntamente dieron protección al Cártel de Sinaloa, según los reportes del Ejército. ¿Por qué no actúan?

DELFINA GÓMEZ regresó al Senado, pero desde noviembre de 2018 no ha presentado una nueva iniciativa. De hecho, la última se quedó en el limbo legislativo. Acude al Senado, pero es una habitante silenciosa. En este contexto, Horacio Duarte comenzará a operar, por lo que no se sorprenda del rol que pueda llegar a alcanzar en la “batalla maestra”, como él mismo lo definió.

MARIO DELGADO… ¿en manos de René Bejarano? Nos cuentan que los litigios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la selección de consejeros y congresistas en Morena, uno de cuyos espacios pelea el llamado “señor de las ligas”, darán una sorpresa que puede ser de mayúsculas proporciones, e implicarían inejecuciones de sentencia. Esto puede ser de moderado a grave, así que no lo pierda de vista.