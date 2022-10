Secuestro y robo de menores el pan de cada día

Cada día, 17 personas entre 0 y 17 años se reportaron desaparecidas (no localizadas o localizadas) en México durante 2021, según REDIM.

Desde que se tiene registro (1964) hasta agosto de este año, 87 mil 436 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas desaparecidas (no localizadas o localizadas) durante 2021, y una de cada cinco de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 9 de agosto de 2022 (17 mil 593 en total).

Hace apenas una semana vimos las imágenes de unos hombres sustrayendo de la mano de su madre a un menor cuando se dirijían a la escuela, esto en Huehuetoca, Estado de México; ese mismo día, en Tlaxcala, unos hombres bajaron de un automóvil a una menor.

Tan solo en Tlaxcala la semana pasada tres menores fueron raptados, mientras que en el Estado de México, se suscitan uno de cada tres secuestros de menores en el país.

Afortunadamente el menor sustraído en Huehuetoca, fue localizado y se entregó a sus padres, los secuestradores pedían cuatro millones de pesos por su liberación. En el caso de la menor de Tlaxcala, se trató de un asunto entre familiares, de acuerdo con las autoridades locales de cada situación.

Los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, resaltan que si algo preocupa a nuestra niñez y adolescencia, es la inseguridad, el robo y desapareción de menores, así como la violencia que viven en sus casas.

Sin embargo en México, pese a que las niñas, niños y adolescentes han externado su preocupación, sus voces no son escuchadas, pues hasta ahora no hay políticas públicas dirigidas particularmente para este grupo poblacional.

En el documento la “Infancia Cuenta 2022: Niñez y desapariciones”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), se señala que las principales víctimas del delito de desapariciones son los adolescentes en su mayoría.

La organización sostiene que en México la mayoría de las personas desaparecidas de 0 a 17 años son mujeres (55%); las cifras son más elevadas entre mayores de 12 años (74.5%); y que durante el año 2021, niñas, niños y adolescentes desaparecieron en todos los estados del país, pero en mayor número en Estado de México (22.2%), Tamaulipas (10.1%) y Jalisco (7%).

Los delitos vinculados a la desaparición de personas son: el secuestro, la trata y explotación sexual, el reclutamiento a manos de la delincuencia organizada, y la violencia intrafamiliar.

Más allá de las cifras, las imágenes del robo de menores son el reflejo de la realidad que viven nuestras niñas, niños y adolescentes, una realidad violenta e insegura, que les impide caminar tranquilamente hacia su escuela, aun cuando lo hagan en compañía de sus padres.

Lamentablemente la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos”, no los protege, por el contrario, los deja indefensos, ya que no hay una estrategia focalizado para nuestra niñez y adolescencia. Es indispensable que desde Congreso ataquemos el secuestro y robo de menores que se han convertido en el pan de cada día.