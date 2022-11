Nodal, La MS y Firme harán dúo con Joan Sebastian

Resulta que antes de morir Joan Sebastian dejó un disco que ya estaba por salir al mercado con temas inéditos, y lo que hizo su familia fue proponer a la disquera Sony hacer un disco de duetos, hoy tan de moda.

Ya han invitado a cantantes y figuras del regional mexicano para alternar con la voz de Joan puesta en esos temas e incluso se hará música nueva para algunos de ellos.

Están en la lista Banda MS, Christian Nodal, Grupo Firme, Gerardo Ortiz y Banda El Recodo. Algunos ya han aceptado la propuesta, pero también hay quienes no han querido participar en ese material discográfico, como Pepe Aguilar, quien participaría solamente si canta a dueto con Joan, uno de los éxitos de “El rey del jaripeo”. Alejandro Fernández tampoco está considerado.

Parece que algunos cantantes no captaron la idea del proyecto de la familia y de Sony, que es que canten a dueto temas nuevos, que Joan no había dado a conocer, aunque ya estaban en un disco.

Falta definir de dónde se generará el recurso para realizar nuevas pistas musicales ad hoc para cada estilo de los artistas de los 12 temas que dejó el ídolo de Juliantla.

Joan comenzó su carrera como Figueroa (su apellido) en los años 70 bajo el sello EMI, pero no pasó nada. Ya como Joan Sebastian empezó a destacar con baladas y en los 80 del siglo pasado dio un giro a lo ranchero norteño y despuntó con mayor fuerza.

Con la disquera Musart grabó más de 30 discos. Ya en el nuevo milenio hizo un par de discos con Universal y en 2015 se acercó a Sony Music y realizó el álbum que no salió a la luz porque la muerte llegó antes y en el 2016 se detuvo la salida al mercado de ese material.

Asuntos de dinero tienen parado el proyecto, porque hay que costear la producción musical, la grabación y los videos correspondientes, con imágenes de Joan en el estudio de grabación o en su rancho.

Pero si consideramos el éxito que auguran los temas de Joan junto con las voces de las celebridades invitadas, la inversión se recuperará pronto y con creces. Que quede claro que no es un disco homenaje, sino un álbum nuevo. Una joyita, pues.

Yuridia no tiene límites

Yuridia no es una cantante que esté esclavizada a su profesión, la toma como un trabajo eventual, no está siempre en conciertos, no está siempre grabando, ella lleva su carrera a su manera.

Ahora que le propusieron cantar en regional mexicano se asemeja con lo sucedido hace más de 32 años con Ana Gabriel, que tiene una voz con estilo único que cuando se animó a cantar ranchero, fue un suceso.

Ana Gabriel hizo temporada en el desaparecido El Patio y en la parte final de sus conciertos cerraba cantando ranchero. En 1990 salió publicado un disco con tres de esos temas rancheros que Ana incluía en sus recitales.

Y coincide con un disco que salió al mercado en septiembre de 1990 titulado “México, voz y sentimiento” en donde debutó Alejandro Fernández junto con su papá, interpretando juntos “Amor de los dos”, y Ana Gabriel cantó “Es demasiado tarde”.

Junto con ese tema y “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel; “Solamente una vez”, de Agustín Lara en ranchero y “Propuesta”, de Roberto Carlos, la gente dijo que había un disco de ranchero de Ana Gabriel, razón por la que en 1991 Ana sacó “Mi México”, un disco de ranchero que fue un suceso, vendiendo más de 500 mil unidades.

Algo similar está aconteciendo con Yuridia, al hacerla cantar regional mexicano, producida por Edén Muñoz, quien destacó fenomenalmente como vocalista, compositor y acordeonista de Calibre 50, y ahora como solista y productor, la está rompiendo.

Crímenes más allá del entretenimiento

Dando seguimiento a la cultura de la denuncia a nivel mundial, muchos han sido los instrumentos para exponer de forma pública las arbitrariedades, abusos de poder, tráfico de influencias, extorsión, cohecho, y otros delitos; circunstancias que han posicionado al periodismo como uno de los principales impulsores de denuncia.

Bajo ese esquema es como nace “Crímenes verdaderos”, con el objeto de exponer la realidad de los casos más sonados e impíos de Latinoamérica ante los ojos de la opinión pública.

Frank Hardy, Oso Visión y Arcaraz Films ensayan con Crímenes verdaderos un nuevo esquema de producción que conjunta lo más destacado de los medios tradicionales de comunicación con el poder del streaming y las plataformas digitales, abordando importantes contenidos que denuncian los casos criminales más destacados en Centro América.

Es un novedoso formato en serie que apuesta por capítulos de 15 minutos a trasmitirse vía redes y que en conjunto se convierten en largometrajes que tendrán exhibición en la pantalla grande, para posteriormente transformarse en material televisivo para formato abierto o bien para plataformas digitales, creando un círculo virtuoso de contenido y entretenimiento continuo.

Hace unos días se presentaron en la Ciudad de México los dos primeros casos seriados: “Las trampas del poder” y “El caso Rosenberg”, tramas producidas totalmente en México con actores como: Rafael Mercadante, Marco Uriel, Verónica Macías, Omar Germenos y Ana Sobero, entre algunos más, y que sirven como punta de lanza de lo que se espera sea una larga temporada que incluirá los casos más escabrosos y controvertidos de México y América Latina.