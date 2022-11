Música sin fronteras

Cuando se habla de un arte tan completo y valioso como la música, es preciso mencionar que no mide idiomas, clase social, orientación sexual ni fronteras. Y es que las palabras y las melodías son tan poderosas y certeras que basta con tocar un corazón para que la música se convierta en un pegamento social universal.

Además, en este ajetreado mundo digital, las colaboraciones están al alcance de un clic y eso ha permitido que en el último par de años, grandes exponentes de este arte se unan para crear magia para los oídos y el alma.

En este caso, México y España se consagraron en una pieza digna del pop de la actualidad con la alianza de Belinda y Abraham Mateo para “Me Encantarías”, una canción del artista español que mezcla los ritmos más frescos del pop, la electrónica y el urbano.

“Es una canción súper especial que compuse y produje hace bastante tiempo y la tenía ahí guardada y aproveché que Belinda estaba en Madrid y le pedí que la cantara conmigo y así le dimos forma al proyecto”.

Y es que ahora, en esta degeneración de géneros, el joven español se dejó guiar por su corazón y lanzó esta joya que promete ser el hit del fin de este 2022.

“También es cuestión de dejarse llevar por lo que pide la gente, suelo hacer mucho caso a lo que piden los fans y dejarme llevar las sensaciones también. Ejemplo, ahora veo que está muy de moda la electrónica combinado con algo más pop y Belinda y yo venimos del mundo pop y con lo que pasa ahora, nosotros podemos controlar nuestros géneros y me apetecía mucho sacar algo así y las melodías que surgen son muy de corazón, muy reales”.

Sin embargo, el algoritmo es sensacionalista y muchas veces se convierte en un arma de doble filo para aquellos jóvenes exponentes que buscan un lugarcito en la cima de su más grande sueño.

Mas, para Abraham Mateo esto no ha representado un obstáculo para su carrera ya que el joven originario de San Fernando ha sabido poner equilibrio entre lo que deja el algoritmo y entre lo busca su pasión.

“Tener números es bueno, pero no lo es todo, entonces no suelo darle mucha importancia, lo que busco es que la gente que me sigue pueda disfrutar con mi música, pero igual siempre es un regocijo ver que a tus proyectos les está yendo bien”.

Además, de que ahora la música ha buscado mil rumbos más con la incursión del mundo digitales y tienes que pensar en llevar este arte por distintas direcciones que abarquen todo lo posible en esta industria.

“Desde chico llevo conectado a las redes sociales y se me da muy bien, porque desde los diez años lo tengo interiorizado y pues es lo positivo, que no me cuesta y es algo muy bonito poder conectar con los fans”.

Así es como con el corazón entregado a su música y a sus fans, el español está por comenzar una de sus giras más importantes por su país y con la esperanza de tocar México.

“Estoy muy contento porque empiezo la gira por España, ya en enero vienen conciertos en Madrid y Barcelona y esa canción con Belinda nos permite pensar en llevar la gira a México y obviamente el lanzamiento de un álbum en puerta”.

Por ello, Abraham Mateo nos dejó en claro que la música no mide fronteras, cuando se trata de llenar el alma.