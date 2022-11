“Tenemos otros Datos”, obra para reír con la y de la 4T

La mayoría de mis contemporáneos nos acordamos de un programa que se llamaba “Chiquilladas”, donde participaron Lucero, Ginny Hoffman, Pituka y Petaka, el maguito Rody, Aleks Syntek, Pierre Angelo, entre muchos más.

Recuerdo que nos reíamos mucho porque eran muy talentosos y hacían parodias muy divertidas que chicos y grandes disfrutábamos. Y se preguntarán ¿a qué viene esta remembranza? Es porque la semana pasada fui a ver “Tenemos otros datos”, una obra en la que participan Pierre Angelo, Fernando Canek, Yeka Rosales, Christian Ahumada y Adriana Moles.

No se imaginan lo ingeniosa que está. Yo me imaginaba otra cosa más clásica, pero no. Se supone que es un programa de radio donde es una emisora de la 4T donde no hay presupuesto para nada.

Entonces tienen que improvisar con voces a los personajes inimaginables que tendrían que estar en un programa matutino como Laura León, Paulina Rubio, Shakira, José Ramón Fernández, Albertano, Loudovico Peluche, Nacaranda; en fin, un sin número de celebridades que ojo, no están presentes o caracterizados como tal, sino con la magia de la locución podemos ver cómo estos periodistas de la 4T hacen hasta lo imposible por tener rating.

Se presenta todos los jueves en el teatro Centenario a las 20:30 horas. En serio.

Vayan y diviértanse de lo lindo. Ah y ya viene la última entrega de este año de Las Meninas con su nueva puesta en escena titulada “Desde el cielo una hermosa mañana” que se estrena el próximo 24 de noviembre.

No es porque uno sea fan o por otra cosa, pero me parece que este será el broche de oro con que cerrarán el año a lo grande y de paso nos contarán la historia de la aparición de nuestra morenita del Tepeyac. Si yo fuera ustedes, ya estaría comprando mis boletos porque esta temporada solo durará menos de un mes, ya que acaba el 15 de diciembre.

Pues córranle a comprar sus boletos porque luego dicen “hay no alcance”, así que sobre aviso no hay engaño. Cómprenlos, aparte ya tienen el aguinaldo.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.