Las dos marchas

Hablar sobre coincidencias de las últimas dos marchas que se realizaron durante fines de semana, en la Ciudad de México, parece difícil. Se han señalado las profundas diferencias sobre los participantes y la finalidad de cada una de las caminatas, no se puede imaginar incluso que no hubo personas que participaron en una u en otra, salvo periodistas.

Sin duda, hubo gente que marchó por convicción. Sería muy ingenuo pensar que absolutamente todos los que caminaron en la marcha en favor de Andrés Manuel López Obrador lo hicieron bajo presión o aquellos que participaron en la marcha en defensa del INE lo hicieron por motivaciones de terceros o por afectar al gobierno.

Es cierto que el gobierno presionó a personas para asistir, de hecho, se reporta que en distintas dependencias les “solicitaron” ir a la marcha en favor del gobierno de López Obrador y también es verdad que facilitaron autobuses que fueron pagados con recursos públicos, eso es corrupción.

Por otro lado, es verdad que varios políticos impresentables asistieron a la marcha en favor del Instituto Nacional Electoral, muchos de ellos de manera reiterada violentan la ley electoral constantemente y en el pasado fueron la razón de la misma creación del INE. Nada de eso se puede negar.

La apropiación de las calles por los ciudadanos es una conquista que se ha dado a lo largo de las décadas, no debemos permitir que se minimice en ningún sentido la participación ciudadana. No todos marchan por presión externa, al menos no en estas últimas. Otro debate sería hablar sobre las motivaciones de una marcha sobre la otra.

No podemos minimizar los movimientos sociales, tampoco es una lucha de fuerzas, lo que es verdad es que las calles están más vivas que nunca y si hubo una apropiación de un grupo sobre otro, parece que esas diferencias se han reducido y parece que esa calle hoy, como debe de ser, es de todos.