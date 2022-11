Rafael Nadal en La México

No sé ustedes, pero a mí me encanta el tenis; desde niño me inculcaron el tomar clases y practicarlo. Digo cualquier deporte que se realice ayuda a combatir el estrés, obesidad, mejora tu estado de ánimo y te sientes muy bien. Ya me imagino lo que pensaran ¿y este por qué nos habla de tenis? Porque este jueves primero de diciembre en CDMX habrá un torneo donde estará el mítico español Rafael Nadal.

Es la posibilidad de ver a este tenista profesional de 36 años, máximo ganador de títulos de Grand Slam con 22 en total, 13 de ellos en Roland Garros, ganador de la medalla de oro en juegos olímpicos del 2008 en Pekín. Nadal se enfrentará a Casper Ruud, de origen noruego, quien es considerado como el número dos a nivel mundial a sus 22 años. ¡Wow! Ahora que también habrá otro partido de mixtos dobles con Santiago González, Renata Zarazúa, Jack Sock y Leylah Fernandez.

Se imaginan el orgasmo que será ver a estos monstruos del deporte blanco. Al terminar el partido habrá un concierto superfregón de Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner. Así que el plan del jueves está hecho para que tengamos una noche sin igual. ¿Y qué creen? Que será en La México, si en la plaza de toros; que no es por dárselas a desear, pero está bien chula, tiene todos los servicios, acceso por todas las vialidades, eje 5, eje 5, Av. Revolución, Av. Insurgentes. La cita es este jueves primero de diciembre a las 19:00 hrs. ¿Ya tienen sus boletos?

Y cambiando de tema, acabo de terminar de ver la serie de “Merlina” y la verdad me encantó. Ya que es una niña de esta época, pero sin dejar de ser una Addams; sarcástica, vengativa, humor negro, nada le asombra, el misterio siempre está a su alrededor. Pero se nota inmediatamente el toque de Tim Burton donde revela que este personaje si tiene sentimientos con los cuales logra crear lazos afectivos y de sororidad, bueno, hasta se enamora… es el personaje que vive la transición de la niñez a la pubertad. No les contaré la historia, pero es muy buena, la serie tiene ocho capítulos, en los cuales descubriremos el misterio que encierra la Academia Nuca Más.

La actriz que interpreta ahora a Merlina es Jenna Ortega y la verdad que es muy buena, también me gustó que está en el reparto Christina Ricci, quien dio vida al personaje en dos películas. Pero me gustó que se volviera a encontrar con el director. Ahí se ve como la dirección es sumamente importante para que la historia fluya y se a un éxito. La pueden ver en Netflix, una buena recomendación para este fin de semana.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.