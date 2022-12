En acción contra la violencia

Hasta que salvar la vida de las mujeres no sea una acción cotidiana de todas las y los políticos

“Acción Contra la Violencia” fue un foro organizado el día de ayer por la Secretaria de Promoción Política de la Mujer nacional y de la CDMX, para que las Diputadas del PAN pudiéramos exponer las iniciativas que a lo largo de este 1er año de trabajo legislativo hemos presentado en el Senado, Cámara de Diputados y Congreso de la capital.

Varias legisladoras hablamos de la visión de Acción Nacional para combatir la violencia contra las mujeres y con mucha satisfacción vimos que sin duda, somos uno de los partidos que más propuestas tiene en términos reales para cambiar las difíciles condiciones de las capitalinas todos los días.

Comenzaré por el Senado de la República, donde dos mujeres que a diario se entregan a su país y evidencian los distintos tipos de violencia contra las mujeres, la Senadora Kenia López Rabadán; que desde el 2019 impulsó la Ley de Paridad para hacer realidad el 50-50 de participación de las mujeres en los tres niveles de Gobierno.

Y Xóchitl Gálvez quien nos explicó el desarrollo y el logro de luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar, mujeres que por décadas han acompañado a las familias mexicanas sin recibir un salario o condiciones dignas, realidad que gracias a Xóchitl, ha empezado a cambiar.

Desde el Congreso de la Unión las Diputadas, Mariana Gómez del Campo; habló de violencia simbólica en la publicidad que vemos todos los días, puso un ejemplo muy representativo de una marca de pañales, donde a los niños les llaman “campeones” y a las niñas les llaman “princesas” no solo estereotipando sino promoviendo aún estos roles sexistas que limitan y orientan de una forma específica la libre personalidad del menor.

Y como queremos más campeonas esto debe cambiar; así como ejemplos de publicidad de equis números de productos que para venderse usan el cuerpo de alguna modelo cosificándolo y exponiéndola sexualmente sin que tuviera que ver nada con el producto que vende.

Una iniciativa que me gusto mucho fue la de mi compañera Dip. Federal Ana Valenzuela; que busca se tipifique y se castigue cuando un hombre en una relación sexual consensuada se quite el preservativo, condón, sin autorización de su pareja, en este caso mujer, y continúe con el acto sexual sin avisarle, exponiéndola no solo a enfermedades sino a un embarazo no deseado sin avisarle y violando por completo su confianza y derecho a la salud sexual digna. Como una mujer a la que se lo han hecho apruebo y respaldo al 1000 esta iniciativa.

La Dip. Federal Wendy González; impulsa algo que todas las que encontramos en la violación el acto más indigno de una persona sobre cualquier ser vivo, para logra la castración química contra violadores, yo me iría más lejos y pediría la física pero como seguro protegerían los derechos humanos del agresor y no de la víctima, la castración química es un primer paso. La Dip González dijo que esto seria voluntario para evitar la cárcel, podría funcionar. Esperemos avance.

Desde el Congreso Local yo presenté una iniciativa de ley para la creación del Centro de Identificación de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México. Vivimos en una CDMX con foco rojo para la desaparición de mujeres, tan sólo de enero a octubre hay 408 casos de mujeres no localizadas y hoy somos la 2da entidad con más personas desaparecidas a nivel nacional.

Por otro lado expuse acerca del Punto de Acuerdo para crear en la App de la CDMX, la posibilidad de pedir taxis de mujeres para uso exclusivo de mujeres. Por los casos en el que el taxista cambió de ruta y no dejaba bajar a mujeres en calles de la capital o el taxista que se negó a bajar a una mujer y ella al aventarse perdió la vida, exhorté a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Mujeres y a la Agencia de Innovación Pública para que trabajen en conjunto y ayudar a 4, 805, 017 millones de capitalinas a sentirse seguras y llegar vivas a su destino.

Espero lo tomen en cuenta, vean su importancia y no me respondan “que no hay dinero” porque para precampaña si hay, las mujeres capitalinas esperamos más. En general escuchar a mis compañeras Diputas panistas expositoras y asistentes, fue muy refrescante porque los resultados no han avanzado como quisiéramos. Hoy estamos en deuda con 2, 421 denuncias de violencia de género en 2022 en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que aún no tienen solución.

Hasta que salvar la vida de las mujeres no sea una acción cotidiana de todos los actores políticos, seguiremos fallando como país, como sociedad como gobernantes, como partidos políticos y seguiremos siendo señalados como un México feminicida.

En Acción Nacional tenemos propuestas con acciones reales que impactan a las 4, 805, 017 millones de mujeres capitalinas y seguiremos trabajando para volverlas una realidad!