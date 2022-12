PolíticaConfidencial Adán Augusto López corrige sus errores

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ fue al Senado a meter presión para que la reforma electoral Plan B de AMLO esté lista esta misma semana. Pero muchos se acordaron de la foto que tuiteó el 22 de noviembre presumiendo que la estaba revisando… y se le fueron tremendos errores anticonstitucionales. Según la versión cuatroté fueron “duendes” los autores de los errores… en fin. Toda la carne al asador para tener reforma “haiga sido como haiga sido”, así sea en periodo extra.

RICARDO SHEFFIELD terminó su idilio con Ticketmaster, a la que responsabilizó de vender boletos clonados o duplicados para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca. ¿Qué sucedió? Pues que el 28 de enero de 2022, el titular de Profeco celebró en Twitter, con un GIF y hasta le dio un agradecimiento a “nuestros amigos de Ticketmaster por colaborar a que los consumidores de México estén más protegidos”. ¿A cuál Sheffield hacemos caso, al de hoy o al de enero?

JOSÉ CARLOS ACOSTA, alcalde de Xochimilco, vive horas bajas. En San Gregorio Atlapulco sus habitantes no lo quieren ver, porque cuando fue la crisis por la obras no consultadas del Sacmex, no se apareció, y ahora la coordinación de pueblos originarios de Xochimilco inició ante el IECM un proceso de revocación contra el morenista. La razón es que es de los peores evaluados y por su incapacidad para proteger la zona de conservación y dar solución a la falta de agua.

MANUEL ESPINO es don chambitas. Le aceptó a la cuatroté ser el jefe de la policía bancaria y ahora va a deformar a las siguientes generaciones del Conalep. Antes fue presidente del PAN y, al mismo tiempo, odiaba a Felipe Calderón como candidato presidencial. Qué fichaje…