Acabamos 2022: ¿Cómo decidir entre un usado o nuevo?

Este 2022 muchos tuvieron la decisión entre esperar un vehículo nuevo o contar con un vehículo seminuevo a la venta, ambos mundos convivieron por primera vez en mucha parte de los clientes que necesitaban cambiar su vehículo, ya sea por vencimiento de crédito o leasing, o por contar en su plan con otra unidad para su familia.

Ahí, el cliente tuvo muchos razonamientos que hacer, por un lado la lista de nuevos tuvo sus retos, y en algunas gamas las sigue teniendo, por otro lado los seminuevos tomaron oportunidad para ser valuados más que nunca, aunque las tasas de interés son mayores en los usados que en los nuevos.

Si usted se encuentra en ese momento, este año acaba por arriba de las ventas del año pasado, lo cual indica que muchas de las listas de espera se están entregando y los barcos llegando con producto, aunque la ruta logística aún tiene sus retos post-pandémicos, y la producción de componentes sigue mejorando su producción.

Así, si esta semana de navidad no le llegó el vehículo debajo de su árbol puede llegarle en próximos meses, o decidirse por otra marca, otro modelo nuevo y seguir en la lista.

La decisión también ha sido difícil pues su seminuevo hoy vale más que nunca, por lo que le han ofrecido un buen precio por el que quizá nunca vuelva a tener, pero el problema radica en la unidad nueva que usted esté dispuesto a esperar.

Todo indica que cadenas logísticas, producción y autopartes, iniciarán un buen camino para 2023 aunque no está escrito en piedra, así que la primera decisión por uno nuevo es tratar de ver una opción que, si exista en el mercado para usted en este momento y recibir un buen precio por el nuevo, aunque no le recomiendo vender su auto y esperar la lista, eso regularmente no le saldrá bien y esperará.

Es cierto que los seminuevos son cada día mejor valorados y certificados como buenas unidades, sin embargo, si usted es un cliente de auto nuevo le recomiendo tomar un usado solo si es temporal pues descuente que también lo estará comprando a un precio alto y que en unos meses podría valer mucho menos.

La ecuación del vehículo para este fin de año no ha sido fácil, lo mejor es que si su decisión es financiera, espere al nuevo y trate de vender su seminuevo al mismo momento, quizás hasta en la misma distribuidora, no se quede sin vehículo en ningún momento durante los próximos meses, no del suyo hasta que llegue el nuevo.

En México, como le digo se venderán casi un millón cien mil unidades en el país durante este 2022, cada día nos anuncian más y más modelos que llegarán al país en 2023 lo cual indica que en el nuevo año sus posibilidades de hacer un buen cambio de su usado por uno nuevo aumentan de manera exponencial.

Espere y verá, mejor un “vale” debajo del árbol para en unos meses obtener un vehículo que comprar el que no le guste, sea muy caro para su presupuesto o no le sirva para lo que lo quiere solo por comprar la opción nueva o usada que le ofrezcan. Así que si no lo consiguió para esta temporada seguro estará a meses de hacerlo.

Cuide su patrimonio, el componente de espera es esencial en este momento, aunque la insistencia ante quien le vende el nuevo debe ser permanente, no lo deje descansar, sobre todo en esas listas de espera que parecen eternas.

Acabe el año con una gran decisión, aunque esa sea esperar el que de verdad le guste, sea de su alcance económico y sirva. El precio que le dan de su usado nunca será igual al precio que podría pagar de quedarse sin vehículo por varios meses.